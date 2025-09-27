Tổng Thư ký Quốc hội được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ngày 27-9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - thông tin vừa qua Bộ Chính trị đã có chủ trương phân công nhiệm vụ ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Theo đó, ông Đỗ Thanh Bình được điều động làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Các quyết định điều động ông Đỗ Thanh Bình và ông Trần Văn Lâu sẽ được công bố tại cơ quan, đơn vị mới.

Ông Nguyễn Thành Tâm cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh liên quan.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang Tùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Quá trình công tác của ông Lê Quang Tùng:

Họ và tên: Lê Quang Tùng

Ngày sinh: 30-10- 1971

Quê quán: Hà Tĩnh

Ngày vào Đảng: 11-9-2003. Ngày chính thức: 11-9-2004

Trình độ được đào tạo: Kỹ sư cơ khí giao thông; Tiến sĩ Quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp; Cử nhân Tiếng Anh

Từ tháng 11-2009 đến tháng 3-2011: Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 4-2011 đến tháng 3-2014: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 4-2014 đến tháng 7-2018: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 7-2018 đến tháng 7-2020: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ tháng 7-2020 đến tháng 11-2024: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Ngày 28-11-2024: Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XV đối với ông Lê Quang Tùng.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và bầu ông Lê Quang Tùng giữ chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội với số phiếu tuyệt đối.

Quá trình công tác của ông Đỗ Thanh Bình:

- Từ tháng 9-1983 đến tháng 4-1992: Công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ Ban Tuyên huấn - Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Ông Đỗ Thanh Bình được điều động nhận nhiệm vụ khác

- Từ tháng 5-1992 đến tháng 9-1994: Phó Bí thư Huyện Đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 10-1994 đến tháng 12-2001: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 1-2002 đến tháng 10-2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 11-2005 đến tháng 9-2010: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 10-2010 đến tháng 10-2012: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 11-2012 đến tháng 9-2015: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.

- Từ tháng 10-2015 đến tháng 7-2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.

- Từ tháng 7-2018 đến tháng 6-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 7-2020 đến tháng 10- 2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 10-2020 đến tháng 11-2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 11-2020 đến tháng 1-2021: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang (7/2021).

- Từ tháng 7-2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

- Từ tháng 1-2025: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.