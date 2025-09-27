Tổng Thư ký Quốc hội được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tổng Thư ký Quốc hội được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 27-9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - thông tin vừa qua Bộ Chính trị đã có chủ trương phân công nhiệm vụ ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Tổng Thư ký Quốc hội được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng

Theo đó, ông Đỗ Thanh Bình được điều động làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Các quyết định điều động ông Đỗ Thanh Bình và ông Trần Văn Lâu sẽ được công bố tại cơ quan, đơn vị mới.

Ông Nguyễn Thành Tâm cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh liên quan.

Tổng Thư ký Quốc hội được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Tùng được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang Tùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Quá trình công tác của ông Lê Quang Tùng:

Tóm tắt quá trình công tác của ông Lê Quang Tùng

Họ và tên: Lê Quang Tùng

Ngày sinh: 30-10- 1971

Quê quán: Hà Tĩnh

Ngày vào Đảng: 11-9-2003. Ngày chính thức: 11-9-2004

Trình độ được đào tạo: Kỹ sư cơ khí giao thông; Tiến sĩ Quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp; Cử nhân Tiếng Anh

Từ tháng 11-2009 đến tháng 3-2011: Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 4-2011 đến tháng 3-2014: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 4-2014 đến tháng 7-2018: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 7-2018 đến tháng 7-2020: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ tháng 7-2020 đến tháng 11-2024: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Ngày 28-11-2024: Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XV đối với ông Lê Quang Tùng.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và bầu ông Lê Quang Tùng giữ chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội với số phiếu tuyệt đối.

Quá trình công tác của ông Đỗ Thanh Bình:

- Từ tháng 9-1983 đến tháng 4-1992: Công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ Ban Tuyên huấn - Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Tổng Thư ký Quốc hội được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Ảnh 3.

Ông Đỗ Thanh Bình được điều động nhận nhiệm vụ khác

- Từ tháng 5-1992 đến tháng 9-1994: Phó Bí thư Huyện Đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 10-1994 đến tháng 12-2001: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 1-2002 đến tháng 10-2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 11-2005 đến tháng 9-2010: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 10-2010 đến tháng 10-2012: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 11-2012 đến tháng 9-2015: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.

- Từ tháng 10-2015 đến tháng 7-2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.

- Từ tháng 7-2018 đến tháng 6-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 7-2020 đến tháng 10- 2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 10-2020 đến tháng 11-2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 11-2020 đến tháng 1-2021: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

- Từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang (7/2021).

- Từ tháng 7-2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

- Từ tháng 1-2025: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan

Đề xuất HĐND TP HCM, TP Cần Thơ có 4 Phó Chủ tịch

Đề xuất HĐND TP HCM, TP Cần Thơ có 4 Phó Chủ tịch

(NLĐO) - Sau sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, HĐND TP HCM được đề xuất có không quá 4 Phó Chủ tịch.

CLIP: Khánh thành tuyến "Đường cờ Tổ quốc" tại xã anh hùng ở Cần Thơ

(NLĐO) - Tuyến "Đường cờ Tổ quốc" tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ vừa được khánh thành đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong nhân dân nơi đây.

Điểm đặc biệt tại sự kiện chính trị quan trọng nhất sắp diễn ra tại Cần Thơ

(NLĐO) - Người dân có thể đóng góp ý kiến cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 qua ứng dụng Cần Thơ Smart.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo