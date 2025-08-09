HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Trương Quốc Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ, TP HCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phường Phú Thọ xác định nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn tạo bước đột phá về diện mạo đô thị, tập trung triển khai hàng loạt dự án trọng điểm

Sáng 9-8, Đảng bộ phường Phú Thọ, TP HCM tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM - đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Ông Trương Quốc Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Phú Thọ

Phường Phú Thọ xác định nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn tạo bước đột phá về diện mạo đô thị, tập trung triển khai hàng loạt dự án hạ tầng, xã hội trọng điểm như cải tạo và nâng cấp 20 tuyến hẻm xuống cấp; xây dựng công viên cây xanh, hoàn thiện hạ tầng và giao thông nội bộ trong khu trường đua Phú Thọ; xây mới, sửa chữa nhiều trường tiểu học, mầm non; cải tạo nhà văn hóa; chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường 3 Tháng 2, Bình Thới...

Phường Bình Thọ đặt chỉ tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến được vận hành hiệu quả; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn và mức độ hài lòng của người dân đạt từ 98% trở lên; 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số và số hóa hồ sơ hành chính.

TIN LIÊN QUAN

Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ, nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt của nhiệm kỳ 2025-2030 là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể; huy động tối đa nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, hướng tới đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Theo ông Trương Quốc Lâm, kết quả Đại hội sẽ tiếp thêm động lực để cả hệ thống chính trị và người dân phường Phú Thọ vững bước tiến lên, đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh cho rằng báo cáo chính trị của Đại hội phản ánh rõ những kết quả nổi bật trên 4 phương diện: phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng chính quyền đô thị; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đây là nền tảng để phường Phú Thọ bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế vững vàng.

Ông Trương Quốc Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thống nhất với phương châm, mục tiêu và chỉ tiêu mà phường Phú Thọ đặt ra. bà Trương Thị Bích Hạnh đề nghị phường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới như: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ luật, phòng chống tiêu cực. 

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế đô thị dịch vụ gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khai thác lợi thế thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số; triển khai dịch vụ công trực tuyến, hình thành trung tâm điều hành đô thị thông minh. Chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống; đầu tư hạ tầng thiết yếu; giữ gìn an ninh trật tự…

Ông Trương Quốc Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ - Ảnh 3.

Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ. phát biểu tại Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thọ với 31 thành viên đã ra mắt Đại hội. Ông Trương Quốc Lâm (Bí thư Quận ủy quận 11 trước đây) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ.


Thực hiện hiệu quả đô thị đột phá, phát triển

Thực hiện hiệu quả đô thị đột phá, phát triển

Ngày 8-8, nhiều địa phương trên địa bàn TP HCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng Bí thư: Cảnh sát hình sự xứng đáng là "Quả đấm thép" trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Cảnh sát hình sự luôn là lực lượng tiên phong trên tuyến đầu, trung thành, quả cảm, đáng tin cậy.

Ông Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, TP HCM

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phường Diên Hồng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

