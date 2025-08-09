Thực hiện hiệu quả đô thị đột phá, phát triển

Đến dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ đặc khu Côn Đảo lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 có ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM.

Côn Đảo cần xác định rõ bản sắc riêng

Với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân; phát triển kinh tế bền vững gắn với du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh và sinh thái biển tầm cỡ khu vực, quốc tế", Đại hội đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, dù nhiều khó khăn, Côn Đảo vẫn hoàn thành và vượt hầu hết chỉ tiêu. Kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, dịch vụ - du lịch giữ vai trò trụ cột, 6/6 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Văn hóa - xã hội khởi sắc, 12/13 chỉ tiêu hoàn thành; giáo dục, y tế được đầu tư, 100% người dân tham gia BHYT. Quốc phòng - an ninh vững chắc, phong trào "Côn Đảo an toàn giao thông, không ma túy" lan tỏa. Công tác xây dựng Đảng đạt 13/13 chỉ tiêu.

Mục tiêu đến năm 2030, Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế, phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa, lịch sử; bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Côn Đảo trong nâng cao đời sống, xây dựng địa phương trở thành "nơi có chỉ số hạnh phúc cao", xanh - sạch - đẹp. Ông nhấn mạnh Côn Đảo cần xác định rõ "bản sắc riêng" để xây dựng chiến lược phát triển bền vững, định vị là "đảo xanh, thông minh, đáng sống", nơi hội tụ giá trị văn hóa, lịch sử và sinh thái biển độc đáo.

Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị kêu gọi nhà đầu tư đẳng cấp quốc tế, mở rộng sân bay, cảng biển; phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; bảo vệ môi trường, xử lý chất thải đạt chuẩn; khai thác năng lượng tái tạo; đồng thời giữ vững quốc phòng - an ninh và tăng cường xây dựng Đảng.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ đặc khu Côn Đảo. Ảnh: NGỌC GIANG

Đạt và vượt kế hoạch đề ra

Cùng ngày, Đảng bộ phường Tân Hưng cũng tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Đức Trí - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng - cho biết giai đoạn 2020-2025 dù gặp những thách thức nhưng hầu hết chỉ tiêu Đại hội các phường (trước khi sáp nhập) đề ra đều hoàn thành đạt và vượt.

Đặc biệt, toàn hệ thống chính trị đã kiên cường vượt qua đại dịch COVID-19, trở thành những địa phương đầu tiên kiểm soát được dịch, bước vào phục hồi kinh tế. Văn hóa, thể thao, du lịch có nhiều điểm nhấn. Đời sống nhân dân được nâng lên, không còn hộ nghèo sớm 2 năm.

Thời gian tới, phường tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính trị; quan tâm, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tập trung phát triển các ngành dịch vụ, thương mại chất lượng cao như y tế, giáo dục, du lịch; kêu gọi đầu tư các bệnh viện, trường học ngoài công lập hiện đại, đạt chuẩn. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tập trung cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Diên Hồng lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phường Diên Hồng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững. Công tác chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội được chú trọng. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch, góp phần giữ vững ổn định an ninh - chính trị và trật tự - an toàn xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Diên Hồng đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 4 chương trình đột phá, 3 dự án và công trình trọng điểm. Phường Diên Hồng cũng đề ra 23 hệ thống chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 11%/năm; hằng năm, hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công do thành phố giao…

Hướng tới tương lai tươi sáng

Phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường An Khánh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-203, ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết nhiệm kỳ này, phường đặt mục tiêu trọng tâm là hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm, trong đó quan trọng nhất là xây dựng và vận hành thành công Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM.

"Đây là nhiệm vụ then chốt, tạo động lực bứt phá nâng tầm vị thế phường An Khánh trong chuỗi đô thị - tài chính của TP HCM và vùng Đông Nam Bộ" - ông Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Đại hội đã đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu gắn với 5 đột phá và 5 công trình trọng điểm, trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10,7%, phấn đấu 100% khu phố đạt tiêu chí "khu phố thông minh"; mỗi khu phố có ít nhất 1 điểm sinh hoạt cộng đồng kết hợp công viên cây xanh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Chợ Lớn lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông qua 30 chỉ tiêu phát triển cho giai đoạn tới. Trong đó, chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước được giao hằng năm tối thiểu đạt 100%, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 2%, tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 98%…

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bình Thới lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Đảng ủy phường Trần Hải Yến nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, phường Bình Thới phấn đấu trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt; đóng góp tích cực vào sự phát triển đột phá của TP HCM và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Với định hướng gần dân, vì dân, lấy người dân làm trung tâm, Đảng bộ phường Bình Thới triển khai 4 mô hình đổi mới sáng tạo tiêu biểu: "Công chức số - Công dân số"; "Đồng hành, hỗ trợ con em hộ nghèo đổi đời"; "Chăm sóc người cao tuổi tại nhà dựa vào cộng đồng" và "Bình Thới xanh - Tương lai sáng".