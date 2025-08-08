HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, TP HCM

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phường Diên Hồng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Chiều 8-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Diên Hồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với sự tham dự của 203 đại biểu. Đến dự Đại hội có ông Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phường Diên Hồng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững.

Ông Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng - TP HCM - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Diên Hồng lần thứ I

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền được nâng cao.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp.

TIN LIÊN QUAN

Cũng trong giai đoạn 2020-2025, công tác điều hành thu - chi ngân sách được thực hiện đúng kế hoạch. Công tác chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội được chú trọng. Nhiều vấn đề bức xúc của người dân liên quan trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã được tập trung giải quyết hoặc kịp thời kiến nghị cấp trên xử lý. 

Cơ sở hạ tầng được từng bước chỉnh trang, nâng cấp, tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Công tác cải cách hành chính được triển khai hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao theo hướng "trọng dân, gần dân". Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 90%.

Nhiều mô hình, giải pháp được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, góp phần quan trọng giúp Đảng bộ phường lãnh đạo toàn diện, đổi mới thiết thực, giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Ông Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng - TP HCM - Ảnh 2.

Đại biểu dự Đại hội tham gia đóng góp hỗ trợ đồng bào khắc phục thiên tai

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Diên Hồng đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 4 chương trình đột phá, 3 dự án và công trình trọng điểm. Phường cũng đề ra 23 hệ thống chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 11%/năm; hằng năm, hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công do thành phố giao; hằng năm, phấn đấu Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) và chỉ số cải cách hành chính của phường được xếp hạng thuộc nhóm 20/168 phường, xã, đặc khu của thành phố.

Phường Diên Hồng cũng đặt mục tiêu tỷ lệ giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 90% theo bộ chỉ tiêu của sở, ngành công bố; một phần đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết hoàn tất và đúng hẹn trên từng lĩnh vực đạt 99% trở lên. Hằng năm, mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 98% trở lên...

Ông Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng - TP HCM - Ảnh 3.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao 4 khâu đột phá và 23 chỉ tiêu cơ bản mà Ban Chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng trình tại Đại hội. Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, đây sẽ là các yếu tố then chốt để Đảng bộ phường tiếp tục vững bước, khẳng định vị thế trung tâm, khẳng định tính hiệu quả của mô hình mới. 

Ông Hoàng Nguyên Dinh cũng đề nghị phường Diên Hồng cần quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục. Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Phường cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh. Cần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất - kinh doanh.

Ông Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng - TP HCM - Ảnh 4.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Lê Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025-2030 với 33 thành viên đã ra mắt Đại hội.

Trong đó, ông Lê Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Ông Lê Văn Minh là Thành ủy viên, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông là Bí thư Quận ủy quận 10.

Ông Nguyễn Huy Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

Ông Nguyễn Trường Sơn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Ông Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng - TP HCM - Ảnh 5.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng ra mắt Đại hội


