Ông Võ Hoàng Ngân làm Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP HCM

Chiều 30-9, UBND TP HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP HCM đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP HCM về bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM.

Theo đó, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM.

Các Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM vừa được điều động và bổ nhiệm, gồm: Trương Trung Kiên, Phan Văn Tuấn, Dương Thảo Hiền, Huỳnh Phạm Tuấn Anh. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, 4 cán bộ này đều là Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

Ông Võ Hoàng Ngân sinh năm 1978, tốt nghiệp khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP HCM. Tân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương (cũ).

Sau khi hợp nhất các địa phương TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Võ Hoàng Ngân được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 29-9, HĐND TP HCM đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM được thành lập trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng TP HCM sang.