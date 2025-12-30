HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ông Võ Sơn Điền tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội HASI

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Ngày 30-12, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TP HCM (HASI), tổ chức đại hội nhiệm kỳ I (2025 - 2030) tại TP HCM.

Đại hội đã kiện toàn bộ máy tổ chức với ban chấp hành gồm 40 thành viên, ban kiểm tra và các ban chuyên môn nhiệm kỳ I. Ông Võ Sơn Điền tái đắc cử Chủ tịch HASI.

Ông Võ Sơn Điền được bầu làm Chủ tịch HASI

Ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch HASI cho biết trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, công nghiệp hỗ trợ giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam. Để tận dụng cơ hội từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng, cần có một tổ chức đủ năng lực kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia, khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất - công nghệ quy mô lớn.

Đại hội bất thường của HASI

HASI được thành lập, kế thừa và phát triển từ tổ chức tiền thân là Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ tỉnh Bình Dương ̣(BASI) ra đời vào tháng 6-2025. Ngay từ nền tảng hình thành, HASI đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ các tập đoàn phát triển hạ tầng, sản xuất và công nghiệp lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho hiệp hội kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các chuỗi sản xuất quy mô lớn trong và ngoài nước.

Các doanh nghiệp gặp gỡ tại đại hội

Sau hơn 6 tháng hoạt động, HASI đã quy tụ hơn 201 hội viên, hoạt động trong các lĩnh vực then chốt như cơ khí chính xác, khuôn mẫu, nhựa - cao su, điện - điện tử, tự động hóa, bán dẫn, bao bì và các ngành công nghiệp nền tảng. HASI định hướng trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng mạng lưới liên kết doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, lấy xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại hội thống nhất, tập trung vào phát triển hội viên, mở rộng mạng lưới liên kết, nâng cao năng lực quản trị, kỹ thuật, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế;, tham gia góp ý chính sách, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

khu công nghiệp chuỗi cung ứng hỗ trợ Bình Dương TPHCM
