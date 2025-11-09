"Ông vua MPV" tại Việt Nam bất ngờ xuống dưới 500 triệu đồng

Tâm điểm đợt giảm giá lần này là Mitsubishi Xpander, mẫu MPV bán chạy nhất thị trường. Hiện dòng xe này đang được phân phối song song giữa phiên bản nâng cấp MY2026 và các bản cũ hơn, tất cả đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng nhiều quà tặng giá trị.

Riêng bản Xpander MT được ưu đãi cao nhất, mức hỗ trợ tăng từ 50% lên 100% lệ phí trước bạ – tương đương khoảng 56 triệu đồng, kèm theo bảo hiểm vật chất và camera lùi, giúp giá xe thực tế chỉ còn hơn 493 triệu đồng.

Các bản Xpander AT Premium và Xpander Cross 2026 cũng nhận mức ưu đãi tương tự, giảm giá tới 70 triệu đồng kèm quà tặng trị giá hàng chục triệu đồng.

Mẫu xe Xforce chỉ còn hơn 500 triệu đồng

Ngoài Xpander, Mitsubishi còn áp dụng chương trình giảm giá sâu cho các dòng Xforce, Attrage và Triton. Trong đó, Xforce được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, còn Attrage và Triton có mức giảm từ 23 đến 40 triệu đồng kèm phiếu nhiên liệu và quà tặng đi kèm.

Sau ưu đãi, nhiều mẫu xe Mitsubishi hiện có giá thực tế thấp hơn tới 80 – 100 triệu đồng so với niêm yết, trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhóm khách hàng phổ thông và kinh doanh dịch vụ.

Xe Hyundai Stargazer giảm giá hơn 50 triệu đồng

Không chỉ Mitsubishi, Hyundai cũng bước vào cuộc đua giảm giá quyết liệt. Hàng loạt mẫu xe như Palisade, Santa Fe, Custin, Stargazer, Accent và Elantra đồng loạt giảm giá từ 17 đến 206 triệu đồng.

Trong đó, Santa Fe ghi nhận mức giảm mạnh nhất với tổng ưu đãi lên đến 180 triệu đồng, bao gồm cả quà tặng từ đại lý và gói gia hạn bảo hành 8 năm. Accent, mẫu sedan hạng B ăn khách, có giá thấp nhất chỉ còn khoảng 375 triệu đồng, tương đương các dòng xe hạng A.

Giá xe Toyota Avanza Premio hiện chỉ còn khoảng 450 triệu đồng

Bên cạnh đó, Skoda và Toyota cũng tham gia cuộc đua bằng việc giảm giá mạnh các mẫu Slavia, Veloz, Avanza, Camry, Yaris Cross và Corolla Cross, mức giảm tương đương 70 – 120% lệ phí trước bạ.

Đại diện các đại lý cho biết nguyên nhân chính là sức mua yếu, lượng xe tồn kho cao và kỳ vọng người tiêu dùng sẽ tăng chi tiêu trong mùa cao điểm cuối năm, đặc biệt nếu có thêm chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ từ Chính phủ như các năm trước.