OpenAI ra mắt ChatGPT Atlas, liệu sẽ lấn át Google Chrome?

Theo Techcrunch, OpenAI vừa ra mắt trình duyệt web ChatGPT Atlas, đánh dấu bước tiến lớn trong tham vọng thay đổi cách con người tìm kiếm và sử dụng thông tin trên Internet, một lĩnh vực vốn do Google thống trị suốt nhiều năm qua.

ChatGPT Atlas hiện chỉ có trên máy tính macOS, sau đó mới mở rộng sang Windows, iOS và Android. Đáng chú ý, tất cả người dùng đều có thể sử dụng miễn phí ngay khi ra mắt.

Thời gian gần đây, trình duyệt web đã trở thành cuộc đua mới của ngành AI. Trong khi Google Chrome vẫn là cái tên dẫn đầu, sự xuất hiện của các trợ lý AI đang dần thay đổi cách con người làm việc và tìm kiếm thông tin trên mạng.

Nhiều công ty khởi nghiệp như Perplexity (với trình duyệt Comet) hay The Browser Company (với Dia) cũng đang chạy đua phát triển trình duyệt thông minh tương tự.

Cả Google và Microsoft cũng đã tích hợp AI vào Chrome và Edge để làm mới sản phẩm của mình.

ChatGPT Atlas hiện chỉ có trên MacOS

Ben Goodger, Trưởng nhóm Kỹ thuật của Atlas, cho biết ChatGPT sẽ là trung tâm hoạt động của trình duyệt mới này. Người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với kết quả tìm kiếm, tương tự như cách mà Perplexity hay Google AI Mode đang làm.

Một trong những tính năng nổi bật của các trình duyệt tích hợp AI hiện nay là "trợ lý song song" (sidecar) – một khung chat nằm bên cạnh trang web, có thể hiểu và tương tác với nội dung đang hiển thị. Điều này giúp người dùng không phải sao chép, dán hay kéo nội dung thủ công vào ChatGPT để đặt câu hỏi.

Adam Fry, Trưởng nhóm Sản phẩm của OpenAI, xác nhận ChatGPT Atlas cũng có tính năng sidecar này. Ngoài ra, trình duyệt còn ghi nhớ lịch sử truy cập, giúp ChatGPT hiểu thói quen người dùng và cá nhân hóa câu trả lời tốt hơn.

Giống như các đối thủ, ChatGPT Atlas còn có "chế độ tác vụ tự động" (agent mode) – cho phép người dùng yêu cầu ChatGPT thực hiện một số thao tác nhỏ trực tiếp trên trình duyệt.

Tuy nhiên, tính năng này chỉ dành cho người dùng trả phí (gói Plus, Pro và Business) ở giai đoạn đầu.

Tại sự kiện DevDay, ông Nick Turley, Giám đốc mảng ChatGPT, cho biết ông lấy cảm hứng từ cách trình duyệt web từng thay đổi hoàn toàn khái niệm về hệ điều hành.

Theo ông, ChatGPT và trình duyệt AI có thể mang đến một bước chuyển tương tự, nơi con người làm việc, tìm kiếm và sáng tạo nội dung ngay trong giao diện trò chuyện với AI.

Theo ghi nhận, nhiều người dùng Việt Nam đã bắt đầu trải nghiệm ChatGPT Atlas.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, nhân viên văn phòng tại TP HCM, cho biết đã thử Atlas và thấy khá ấn tượng. “Chưa cần làm gì mà đã có ngay một trợ lý thông minh hỗ trợ. Chrome phen này chắc phải lo rồi" - ông nhận xét.

Một số người dùng khác, như ông Nguyễn Văn Long (ngụ TP HCM) lại bày tỏ băn khoăn: “Không biết mấy trình duyệt AI như thế này có an toàn không. Tôi không rành công nghệ, chỉ là người dùng bình thường thôi nên cũng hơi lo về bảo mật dữ liệu".

Dù vậy, giới quan sát cho rằng việc ChatGPT Atlas có thể cạnh tranh được với Google Chrome – trình duyệt đang có hơn 3 tỉ người dùng toàn cầu - hay không vẫn là điều khó đoán.