OpenAI ra mắt ChatGPT Atlas, liệu sẽ lấn át Google Chrome?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

OpenAI ra mắt ChatGPT Atlas, liệu sẽ lấn át Google Chrome?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - ChatGPT Atlas hiện chỉ có trên máy tính macOS, sau đó sẽ được mở rộng sang Windows, iOS và Android.

Theo Techcrunch, OpenAI vừa ra mắt trình duyệt web ChatGPT Atlas, đánh dấu bước tiến lớn trong tham vọng thay đổi cách con người tìm kiếm và sử dụng thông tin trên Internet, một lĩnh vực vốn do Google thống trị suốt nhiều năm qua.

ChatGPT Atlas hiện chỉ có trên máy tính macOS, sau đó mới mở rộng sang Windows, iOS và Android. Đáng chú ý, tất cả người dùng đều có thể sử dụng miễn phí ngay khi ra mắt.

Thời gian gần đây, trình duyệt web đã trở thành cuộc đua mới của ngành AI. Trong khi Google Chrome vẫn là cái tên dẫn đầu, sự xuất hiện của các trợ lý AI đang dần thay đổi cách con người làm việc và tìm kiếm thông tin trên mạng.

Nhiều công ty khởi nghiệp như Perplexity (với trình duyệt Comet) hay The Browser Company (với Dia) cũng đang chạy đua phát triển trình duyệt thông minh tương tự.

Cả Google và Microsoft cũng đã tích hợp AI vào Chrome và Edge để làm mới sản phẩm của mình.

OpenAI ra mắt ChatGPT Atlas, liệu sẽ trở thành “kẻ hủy diệt” Google Chrome? - Ảnh 1.

ChatGPT Atlas hiện chỉ có trên MacOS

Ben Goodger, Trưởng nhóm Kỹ thuật của Atlas, cho biết ChatGPT sẽ là trung tâm hoạt động của trình duyệt mới này. Người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với kết quả tìm kiếm, tương tự như cách mà Perplexity hay Google AI Mode đang làm.

Một trong những tính năng nổi bật của các trình duyệt tích hợp AI hiện nay là "trợ lý song song" (sidecar) – một khung chat nằm bên cạnh trang web, có thể hiểu và tương tác với nội dung đang hiển thị. Điều này giúp người dùng không phải sao chép, dán hay kéo nội dung thủ công vào ChatGPT để đặt câu hỏi.

Adam Fry, Trưởng nhóm Sản phẩm của OpenAI, xác nhận ChatGPT Atlas cũng có tính năng sidecar này. Ngoài ra, trình duyệt còn ghi nhớ lịch sử truy cập, giúp ChatGPT hiểu thói quen người dùng và cá nhân hóa câu trả lời tốt hơn.

Giống như các đối thủ, ChatGPT Atlas còn có "chế độ tác vụ tự động" (agent mode) – cho phép người dùng yêu cầu ChatGPT thực hiện một số thao tác nhỏ trực tiếp trên trình duyệt.

Tuy nhiên, tính năng này chỉ dành cho người dùng trả phí (gói Plus, Pro và Business) ở giai đoạn đầu.

Tại sự kiện DevDay, ông Nick Turley, Giám đốc mảng ChatGPT, cho biết ông lấy cảm hứng từ cách trình duyệt web từng thay đổi hoàn toàn khái niệm về hệ điều hành.

Theo ông, ChatGPT và trình duyệt AI có thể mang đến một bước chuyển tương tự, nơi con người làm việc, tìm kiếm và sáng tạo nội dung ngay trong giao diện trò chuyện với AI.

Theo ghi nhận, nhiều người dùng Việt Nam đã bắt đầu trải nghiệm ChatGPT Atlas.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, nhân viên văn phòng tại TP HCM, cho biết đã thử Atlas và thấy khá ấn tượng. “Chưa cần làm gì mà đã có ngay một trợ lý thông minh hỗ trợ. Chrome phen này chắc phải lo rồi" - ông nhận xét.

Một số người dùng khác, như ông Nguyễn Văn Long (ngụ TP HCM) lại bày tỏ băn khoăn: “Không biết mấy trình duyệt AI như thế này có an toàn không. Tôi không rành công nghệ, chỉ là người dùng bình thường thôi nên cũng hơi lo về bảo mật dữ liệu".

Dù vậy, giới quan sát cho rằng việc ChatGPT Atlas có thể cạnh tranh được với Google Chrome – trình duyệt đang có hơn 3 tỉ người dùng toàn cầu - hay không vẫn là điều khó đoán.

Tin liên quan

ChatGPT lý giải về tên bão Bualoi - món chè ngọt ngào của Thái Lan hóa siêu bão dữ dội

(NLĐO) - Theo chatGPT, nhắc đến cái tên Bualoi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến món chè truyền thống của Thái Lan.

ChatGPT-5 của OpenAI bị chê

OpenAI vừa ra mắt GPT-5, quảng bá đây là mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh, nhanh và hữu ích nhất từ trước đến nay

Phát hiện gây sốc trên ChatGPT khiến người dùng choáng váng

(NLĐO) - OpenAI đang làm việc để gỡ bỏ các nội dung đã bị Google thu thập.

AI Công nghệ OpenAI ChatGPT Atlas
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo