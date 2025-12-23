HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Orange gọi WOKEUP "Cháy máy", nhan sắc nóng bỏng khó mà rời mắt

Thùy Trang

(NLĐO) - WOKEUP và Orange gây chú ý với màn tương tác tình tứ trong Performance Video, EP vừa lên sóng đã tạo trend.

Orange ấn tượng với "Cháy máy" cùng WOKEUP

Orange gọi WOKEUP "cháy máy", nhan sắc nóng bỏng khó mà rời mắt - Ảnh 1.

Orange gọi WOKEUP "Cháy máy"

Tối 22-12, WOKEUP chính thức hoàn thiện bức tranh trình diễn cho EP đầu tay khi tiếp tục trình làng hai Performance Video "Cháy máy" (ft. Orange) và "100 cuộc gọi nhỡ" (ft. GREY D, VSTRA, Darys), đồng thời phát hành Performance Full Set toàn bộ EP WOKEUPAT4AM.

Với động thái này, WOKEUP trở thành một trong số ít music producer đầu tư đồng loạt 4 Performance Video riêng biệt cho một EP debut, cho thấy tham vọng nghiêm túc cả về âm nhạc lẫn hình ảnh ngay từ bước khởi đầu.

Mỗi Performance Video trong EP được xây dựng như một thế giới độc lập, bám sát tinh thần và cảm xúc của từng ca khúc thay vì dàn dựng theo một công thức chung. Ở "Cháy máy", màu sắc visual nóng bỏng được đẩy lên cao độ khi Orange vào vai cô gái quyến rũ, chủ động "xoay chuyển" cảm xúc của chàng trai.

Nữ ca sĩ xuất hiện với tạo hình nổi bật, phong cách thời trang gợi cảm, tương tác trực diện và đầy tình tứ cùng WOKEUP.

WOKEUP tạo trend

Orange gọi WOKEUP "cháy máy", nhan sắc nóng bỏng khó mà rời mắt - Ảnh 2.

WOKEUP vừa trình làng đã tạo trend

Những ánh nhìn, cử chỉ và chuyển động cơ thể được xử lý vừa đủ để tạo nên không khí căng tràn năng lượng, khiến Performance Video mang đúng tinh thần "cháy" của ca khúc. Sự xuất hiện của Orange không chỉ là một màn kết hợp âm nhạc mà còn là điểm nhấn visual quan trọng, cho thấy sự ăn ý và sẵn sàng "all-in" cho dự án.

Trái ngược hoàn toàn, "100 cuộc gọi nhỡ" đưa người xem rơi vào không gian trầm lắng, nặng tâm trạng của những cuộc gọi không hồi đáp giữa đêm. Mood suy, cảm giác lửng lơ và cô đơn được thể hiện xuyên suốt qua ánh sáng, bố cục khung hình và chuyển động chậm.

Phần hình ảnh bám sát tinh thần "nghe là luỵ", để cảm xúc dẫn dắt thay vì phô trương kỹ xảo. Sự góp giọng của GREY D, VSTRA và Darys càng làm rõ nét hơn màu sắc nội tâm của ca khúc, biến Performance Video này thành một lát cắt cảm xúc dễ chạm tới người nghe trẻ.

Orange gọi WOKEUP "cháy máy", nhan sắc nóng bỏng khó mà rời mắt - Ảnh 3.

WOKEUP 4AM là EP đáng nghe

Việc phát hành Performance Full Set toàn bộ EP WOKEUPAT4AM cũng cho thấy tư duy làm dự án dài hơi của WOKEUP. Không dừng lại ở một vài sản phẩm đơn lẻ, nam nghệ sĩ lựa chọn cách kể câu chuyện trọn vẹn bằng chuỗi Performance Video với concept khác nhau, từ năng lượng bùng nổ, quyến rũ cho đến những khoảng lặng đầy suy tư.

Đây là hướng đi không dễ thực hiện, đặc biệt với một EP đầu tay, đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian, tài chính và ê-kip sáng tạo.

Ngay từ những ngày đầu lên sóng, EP của WOKEUP đã nhanh chóng tạo được hiệu ứng tích cực. Performance Video đầu tiên "Quá khứ kia" của anh thu về gần 1 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày phát hành, đồng thời trở thành ca khúc được nghe nhiều trên các nền tảng nhạc số.

"Dậy đi nhó", "Cháy máy" và "100 cuộc gọi nhỡ" cũng sớm được khán giả yêu thích, nhiều đoạn nhạc được chia sẻ rộng rãi và xuất hiện trong loạt video bắt trend trên mạng xã hội.

orange WOKEUP WOKEUP 4AM
