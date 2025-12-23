Khó nhận ra Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 sau 10 năm

Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 Felix Tiến Quang nay đã khác

Felix Tiến Quang của ngày nay

Sự tái xuất đường đua nhạc Việt của á quân giọng hát Việt nhí 2015, Felix Tiến Quang thu hút sự chú ý. Sau 10 năm, khán giả từng mê đắm Giọng hát Việt nhí không còn nhận ra Tiến Quang nữa bởi sự thay đổi rất lớn về diện mạo.

Felix Tiến Quang chia sẻ, sau khi đạt danh hiệu Á quân Giọng hát Việt nhí, Felix Tiến Quang quyết định trở về Hà Nội để tiếp tục việc học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thay vì ở lại TP HCM hoạt động nghệ thuật.

"Một phần vì mình mong muốn được học hành bài bản, phần khác vì gia đình không muốn mình phải "lớn" quá nhanh so với các bạn đồng trang lứa" - Felix Tiến Quang nói.

Với Tiến Quang, giai đoạn cấp ba là khoảng thời gian khó khăn nhất bởi "vỡ giọng". Từ một chất giọng cao, trong trẻo, Tiến Quang phải đối diện với sự thay đổi sang giọng khàn, ấm và đầm hơn. Điều này từng khiến Quang hoài nghi về khả năng theo đuổi nghệ thuật của bản thân.

Có những lúc Quang nghĩ bản thân không thể hát được nữa và không còn duyên với nghề. Đến thời điểm lựa chọn nguyện vọng đại học, Quang tìm đến cô Lưu Thiên Hương. "Quang đã hát cho cô nghe qua điện thoại và hỏi cô một câu: "Con còn có cơ hội theo nghệ thuật không, cô?" Cô trả lời rất chắc chắn: "Có, con theo được".

Felix Tiến Quang của Giọng hát Việt nhí 10 năm trước

Á quân Giọng hát Việt nhí từng bế tắc vì vỡ giọng

Từng nghĩ không thể theo nghệ thuật nữa vì vỡ giọng

Câu nói ấy đã thắp sáng giấc mơ của Felix Tiến Quang một lần nữa. Quang quyết định trở lại TP HCM và theo học tại Nhạc viện TP HCM, khoa Jazz - Pop - Rock, đồng thời trở thành học trò của cô Lưu Thiên Hương và cô Phạm Thị Kim Thoa. Không chỉ là người thầy, cô Lưu Thiên Hương còn là người chắp bút và sản xuất EP đầu tay "Love yourself" cho Quang - một dự án mang nhiều thông điệp tích cực và yêu thương.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Quang cho hay: "Điều tôi cảm thấy mình làm được nhất chính là không bỏ cuộc. Tôi luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện bản thân từng ngày".

Nhưng nay, Felix Tiến Quang đã trở lại và lợi hại hơn xưa

Với Quang, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chính là người mẹ thứ hai. Gia đình là điểm tựa vững chắc, là nơi Quang học được cách yêu thương bản thân, biết chia sẻ và sống khiêm nhường hơn.

Anh cho biết: "Với tôi, cô Lưu Thiên Hương là cả một bầu trời âm nhạc. Từ tư duy nghệ thuật, cách xử lý cảm xúc, cảm nhận từng nốt nhạc cho đến cách sống và làm nghề, tôi đều học hỏi từ cô. Tôi luôn biết ơn vì được cô tin tưởng, truyền dạy và chỉ bảo, và đó cũng là động lực để tôi giữ gìn những giá trị cốt lõi ấy, đồng thời không ngừng nâng tầm bản thân".

Sau 10 năm với nhiều thăng trầm, Ffelix Tiến Quang cảm thấy tin tưởng và háo hức hơn với con đường nghệ thuật mà anh đang theo đuổi, bởi anh tin rằng bản thân được sinh ra để làm nghệ thuật.

"Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng hoạt động năng suất hơn với những dự án âm nhạc và nghệ thuật mang màu sắc mới mẻ, năng lượng tích cực và quan trọng nhất là mang đậm dấu ấn cá nhân" - Felix Tiến Quang chia sẻ.

