Chuyện của Đức Phúc

Phim tài liệu "Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam" của Đức Phúc

Đức Phúc giành chiến thắng tại Intervision 2025 tại Nga

Đức Phúc vừa ra mắt phim tài liệu mang tên "Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam", do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện. Ngôi vị Quán quân Intervision 2025 của Đức Phúc được xem là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của Đức Phúc cũng như hành trình âm nhạc Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

Với thời lượng hơn 30 phút, "Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam" tái hiện lại khoảnh khắc chiến thắng trên sân khấu Intervision 2025 và hé lộ toàn cảnh phía sau hậu trường: từ quá trình chuẩn bị khắc nghiệt, áp lực vô hình cho đến những lựa chọn mang tính bước ngoặt để đưa hình ảnh, văn hóa Việt Nam chạm đến bạn bè quốc tế.

Chia sẻ trong phim tài liệu, Đức Phúc cho biết chiến thắng tại Intervision 2025 không phải là nỗ lực của riêng cá nhân anh mà là thành quả của cả một tập thể hùng hậu đứng phía sau: "Chiến thắng lần này là kết quả của gần 50 con người, đã làm việc trong suốt 80 ngày với hơn 40 buổi họp cùng chi phí lên đến hàng tỉ đồng để có thể chuẩn bị cho một tiết mục bùng nổ ấn tượng trong 3 phút tại sân khấu của Intervision 2025".

Đức Phúc kể chuyện mình

Đức Phúc từng nghĩ từ chối tham gia

Ít ai biết rằng trước khi gật đầu tham gia Intervision - một sân chơi âm nhạc quốc tế quy tụ gần 25 quốc gia, Đức Phúc từng nghĩ từ chối. Nam ca sĩ thừa nhận áp lực là điều có thật, đặc biệt khi phải đại diện cho cả một nền âm nhạc. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm suy nghĩ, anh đã đưa ra quyết định thay đổi toàn bộ hành trình của mình: "Chắc chắn cơ hội này là cơ hội ngàn năm có 1, chỉ đến 1 lần, vô cùng hiếm hoi, hiếm có để lan tỏa âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế".

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của phim tài liệu chính là quá trình hình thành tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" - phần trình diễn mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam đã giúp Đức Phúc chinh phục Ban giám khảo lẫn khán giả quốc tế.

Đức Phúc tiết lộ: "Ca khúc được nghĩ tới đầu tiên không phải "Phù Đổng Thiên Vương' mà là "Cây Trúc Xinh" với sự gợi ý của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Sau khi nghe demo cả ê-kip đều thấy rất hay nhưng lại cho rằng chưa thực sự đủ "đô" để đem đến hành trình này. Trong 1 đêm ngồi bàn bạc, cả team mới nói rằng tại sao không tìm một hình ảnh nào đó gắn liền, ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam.

Từ đó nghĩ tới hình tượng Thánh Gióng và hình ảnh cây tre - biểu tượng sức sống mãnh liệt của người Việt. Phúc cùng ê-kip đã nghĩ ngay đến bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy. Từ 4 câu thơ, chỉ sau 2 ngày nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã sáng tác ra ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương".

Nhưng anh đã quyết định tham gia

Về phía nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người đồng hành cùng Đức Phúc từ những ngày đầu tại The Voice, anh cũng có những chia sẻ đầy xúc động khi nhìn lại chặng đường 10 năm làm việc cùng nam ca sĩ: "Cách đây 10 năm tôi đã làm việc với Phúc ở trong suốt mùa The Voice. Vẫn nghĩ rằng là sau 10 năm thì bạn ấy có sự thay đổi. Nhưng lúc làm việc ở trong phòng thu bạn ý vẫn thế. Vẫn là cậu Đức Phúc ngày nào, vẫn đam mê nhiệt huyết như một đứa trẻ con mới vào nghề. Đó cũng là một cái hay".

Lời khen dành cho Đức Phúc

Khán giả Việt sát cánh cùng Đức Ph1uc

Không chỉ ê-kip Việt Nam, phía Ban tổ chức Intervision 2025 cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần làm việc của Đức Phúc. Theo đó, đại diện BTC chia sẻ: "Tôi thật sự rất ấn tượng với sự kỷ luật của Đức Phúc. Cách anh ấy tập trung vào công việc, bước ra sân khấu thực hiện đúng và ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Liên tục hỏi han mọi người cái gì ở đâu, phải làm như thế nào. Đức Phúc còn cẩn thận kiểm tra từng góc máy khi có ê-kip truyền hình tham gia. Tôi rất thích cách làm việc như vậy. Điều tuyệt vời nhất là sau tất cả những gì Đức Phúc sắp xếp trong đầu mình, Đức Phúc chỉ cần bước ra sân khấu và tận hưởng phần trình diễn của mình".

"Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam" còn hé lộ những chi tiết lần đầu được công bố, trong đó có một ý tưởng táo bạo từng được Đức Phúc đề xuất nhưng buộc phải loại bỏ. Cụ thể, nam ca sĩ từng mong muốn thực hiện hiệu ứng làm cháy trang phục ngay trên sân khấu để tăng cao trào cho tiết mục.

Tuy nhiên, trong quá trình fitting (thử trang phục), một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi lửa bén vào chất liệu da, tạo ra khói dày đặc khiến chính Đức Phúc không khỏi hoảng hốt. Bên cạnh yếu tố an toàn, BTC Intervision cũng từ chối ý tưởng này do chương trình có những quy định nghiêm ngặt về cháy nổ.

Và Phúc đã thành công

Mọi cố gắng của Đức Phúc đã được bù đắp

Đức Phúc khiến khán giả tự hào

Đằng sau những giây phút thăng hoa là quãng thời gian chuẩn bị căng thẳng đến nghẹt thở. Đức Phúc cho biết anh phải song song tập luyện giọng hát, vũ đạo, rèn luyện thể lực và xử lý hàng loạt yêu cầu phát sinh trong thời gian ngắn.

Nam ca sĩ thừa nhận "Phù Đổng Thiên Vương" là thử thách lớn nhất từ trước đến nay, thậm chí có lúc anh lo sợ không thể lên được những nốt cao cần thiết. Áp lực tiếp tục chồng chất khi ê-kip buộc phải thay đổi kế hoạch một cách gấp rút trước những yêu cầu từ BTC. Có những khoảnh khắc, Đức Phúc thậm chí đã phải chạy vào nhà vệ sinh để bật khóc vì quá tải.

Thế nhưng, chính trong thời điểm tưởng chừng chạm đáy ấy, tình yêu quê hương đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất đối với Đức Phúc.

"Trong chính khoảnh khắc đó, trái tim của mình đã hiện lên hai chữ rất rõ là "Quê hương" và "Việt Nam". Tự dưng tất cả mọi thứ đã vực dậy tinh thần của mình. Nhìn vào gương mặt của tất cả những anh em đồng đội đã đồng hành, chiến đấu cùng mình, cùng chung niềm tự hào và mãnh liệt cho hành trình lần này. Mình thấy rằng chắc chắn mình không thể bỏ cuộc và chắc chắn phải làm hết mình vì đồng đội, vì đất nước" - Đức Phúc bộc bạch.

Sắc màu Việt Nam ở đất khách

Với phần trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, Đức Phúc đã xuất sắc vượt qua 23 đại diện quốc tế để giành ngôi Quán quân - một chiến thắng không chỉ là của riêng Đức Phúc mà còn là dấu mốc đáng nhớ của âm nhạc Việt trên bản đồ thế giới.