OSAD và onionn. khiến fan ùa vào chúc mừng

OSAD: “Nhớ người yêu” - Khai mở album ‘O_O’ cùng Onionn bùng nổ cảm xúc!

Cú bắt tay của OSAD và onionn.

Tối ngày 20-8, OSAD đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Nhớ người yêu". Đây là single mở màn cho album 'O_O' của OSAD, kết hợp cùng nhà sản xuất onionn.

OSAD lý giải, tên album - ký tự 'O_O' vừa là một biểu tượng cảm xúc thể hiện sự ngạc nhiên, vừa là hai chữ cái đầu tiên trong nghệ danh của OSAD và onionn.

Không chỉ đặc biệt từ cách đặt tên album, mà màn công bố hợp tác cùng onionn. của OSAD cũng gây xôn xao khi anh chàng đăng một tấm hình khoe mình đang cầm trên tay các file nhạc.

Còn onionn. thì khoe ảnh siêu âm thông báo sắp lên chức bố, khiến các fan và nhiều nghệ sĩ Việt hào hứng để lại bình luận chúc mừng tin vui này. Onionn. chia sẻ: "Mình tin rằng 'O_O' là album thú vị nhất mình từng làm trong sự nghiệp".

OSAD & onionn: Bước ngoặt âm nhạc bùng nổ - Khám phá bí mật “Nhớ người yêu” cực hot!

Cú bắt tay của OSAD và onionn. thu hút sự chú ý

OSAD nói về quyết định kết hợp cùng onionn. sau quãng thời gian dài tự mình làm nhạc: "Tôi nhận ra nếu mình cứ tự làm việc thì tôi đang tự giới hạn bản thân. Tôi tìm đến anh onionn. vì thấy anh ấy làm nhạc rất sáng tạo, hợp gu với tôi.

Nhưng chúng tôi đã mất một khoảng thời gian để tìm hiểu về cách làm việc, suy nghĩ của nhau. Khi mới làm chung, hai anh em cãi nhau khá nhiều, tranh luận xem nên làm theo hướng nào. Về sau, chúng tôi ngày càng ăn ý và hiểu lối suy nghĩ của nhau hơn".

Mang âm hưởng Vinahouse vốn thịnh hành tại Việt Nam, "Nhớ người yêu" có màu sắc trẻ trung, sôi động, tạo cảm giác muốn nhún nhảy cho người nghe.

Cú bắt tay của OSAD và onionn. thu hút sự chú ý

Mở màn với single "Nhớ người yêu", tiếp đó, album 'O_O' sẽ là màn thử sức của OSAD với dòng nhạc House. Album này mang đến một hành trình cảm xúc rõ nét - nửa đầu là OSAD nghịch ngợm, nửa sau là một OSAD trưởng thành và sâu sắc hơn. Mỗi ca khúc đều thể hiện sự chuyển biến không chỉ trong nội dung mà còn trong nội tâm của người nghệ sĩ.

OSAD chia sẻ: "Tôi luôn cố gắng làm nhạc đúng với con người mình. Cách để nổi bật không phải là giống ai đó, mà là dám là chính mình".

OSAD cũng thừa nhận có áp lực trước thềm ra mắt album, nhưng cảm giác hào hứng lấn át vì tin rằng sản phẩm lần này thực sự khác biệt so với những gì đang có trên thị trường.