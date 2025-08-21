Khi ngôn ngữ là cây cầu - Hòa bình là đích đến!

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" được chuyển ngữ 13 thứ tiếng

Đây là một dự án nghệ thuật độc đáo của thầy cô và sinh viên trường Đại học Hà Nội (HANU). MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Hàn Quốc, tiếng Italia, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái Lan và tiếng Trung Quốc.

Ngoài ra, MV còn có các phiên bản từng ngôn ngữ, được chuyển ngữ đầy đủ, để bạn bè quốc tế có thể hiểu sâu sắc hơn giá trị tinh thần và vẻ đẹp của ngôn ngữ và chung tay lan tỏa thông điệp nhân văn, những đức tính quý báu, yêu độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

Việt Nam chúng tôi luôn một lòng tôn trọng lịch sử, tôn vinh sự hy sinh của cha ông để viết nên trang sử vẻ vang, nhưng hôm nay, người trẻ Việt Nam đang mở rộng vòng tay, vươn mình đón nhận những giá trị mà bạn bè quốc tế trao gửi và trở thành những công dân toàn cầu thế hệ mới: giàu tri thức, tự tin hội nhập và tỏa sáng.

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" bằng 13 thứ tiếng được ghi hình tại nhiều địa danh mang tính biểu tượng của Thủ đô như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chùa Một Cột, Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Tây… Mỗi khung hình vừa tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, giàu chiều sâu văn hóa - lịch sử của Hà Nội, vừa gợi nhắc tinh thần độc lập, tự cường và khát vọng hòa bình đã được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Thông điệp MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" còn hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) - sự kiện trọng đại khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

MV không chỉ là lời tri ân tới các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, bảo vệ tổ quốc và lan tỏa những giá trị nhân văn cao quý.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Cám ơn tập thể quý thầy cô và sinh viên của Đại Học Hà Nội đã cùng Chung lan tỏa tinh thần yêu hòa bình của Việt Nam đến thế giới". Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung luôn hết lòng với các dự án nghệ thuật - âm nhạc - giáo dục phi lợi nhuận.