Quan Kế Huy "hồi sinh" sự nghiệp hậu tượng vàng Oscar

Phim "Kung Fu Panda 4" là hành trình trở lại màn ảnh của chú gấu trúc Po với nhiều trọng trách, sứ mệnh mới. Po phải đi tìm hậu duệ Thần Long Đại Hiệp đời tiếp theo và trở thành thủ lĩnh tinh thần của thung lũng Bình Yên.



Quan Kế Huy lồng tiếng cho tê tê Hàn

Quan Kế Huy với tượng vàng Oscar

Trong phim, tê tê Hàn là thủ lĩnh một băng cướp "lành nghề", sở hữu khả năng nhanh nhẹn, tốc độ và sự dẻo dai siêu phàm. Hàn có thể biến thành một quả bóng có kích thước ngang tảng đá, có thể đi qua mọi địa hình, triệt hạ bất cứ ai dám cản đường nhờ lớp vảy dày và cứng.

Ra rạp Việt từ 8-3, đến nay, phim đã thu hơn 73 tỉ đồng theo thống kê của trang Box Office Vietnam (trang thống kê phòng vé Việt độc lập, có sai số nhỏ).

Quan Kế Huy lồng tiếng cho nhân vật này. Sau tượng vàng Oscar 2023 hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" nhờ vai diễn trong phim "Everything Everywhere All at Once", Quan Kế Huy "hồi sinh" sự nghiệp thần kỳ sau nhiều năm gặp khó. Anh góp mặt trong nhiều siêu phẩm "Loki", "American Born Chinese"…

"Kung Fu Panda 4" là dự án phim hoạt hình bom tấn đầu tiên trong sự nghiệp Quan Kế Huy.

Quan Kế Huy bắt đầu nghiệp diễn từ năm 12 tuổi, khi cùng anh trai thử vai phim "Indiana Jones and the Temple of Doom". Vượt qua 6000 ứng viên, anh ghi điểm với Stephen Spielberg nhờ đôi mắt sáng lanh lợi, tính cách ngây thơ và hoạt bát.

Vai diễn Short Round giúp Quan Kế Huy trở thành sao nhí được săn đón. Anh tham gia tiếp phim "The Goonies". Anh tự tin ghi danh khoa điện ảnh của Đại học Nam California để trui rèn diễn xuất.

Quan Kế Huy thuở nhỏ

Từng là sao nhí nổi tiếng

Thế nhưng, khi dần trưởng thành, anh lại có những vai ngày càng ít và kém về chất lượng rồi dần trôi vào quên lãng. Anh cũng từng đóng phim "Hồng Hải Tặc" cùng Lý Hùng và Trương Ngọc Ánh. Sau nhiều năm nhìn lại, Lý Hùng từng bật mí rằng Quan Kế Huy là người nhanh nhẹn, tận tâm với diễn xuất.

Quan Kế Huy từng đóng "Hồng Hải Tặc" cùng Lý Hùng và Trương Ngọc Ánh

Trở lại Hollywood, Quan Kế Huy tiếp tục là "chiếc bóng mờ". Anh dành ra 30 năm tiếp theo để lui về hậu trường, làm cố vấn võ thuật và thiết kế bối cảnh, hợp tác với đạo diễn Vương Gia Vệ. Mỗi ngày, anh tự trách vì mình không đủ cao, không đủ đẹp trai để khán giả yêu thích và nhớ đến. Ngoài ra, cơ hội dành cho sao gốc châu Á khi ấy vô cùng ít, càng khiến các diễn viên như Quan Kế Huy dễ bị "đào thải".

Cho đến lúc, anh tham gia phim "Everything Everywhere All at Once" và tỏa sáng, công việc trở lại nhiều hơn. "Các bạn phải tin vào những giấc mơ của mình. Tôi đã gần như từ bỏ công việc nhưng bạn thấy đấy! Gửi tất cả các bạn ngoài kia, xin hãy giữ niềm tin vào giấc mơ của các bạn" - Quan Kế Huy nhắn nhủ khi lên sân khấu nhận tượng vàng.