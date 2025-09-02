PC Quảng Trị số hóa toàn diện, phục vụ khách hàng 24/7

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

PC Quảng Trị số hóa toàn diện, phục vụ khách hàng 24/7

HOÀNG PHÚC - HƯƠNG NGUYÊN

(NLĐO) - Không chỉ số hóa quản lý và vận hành, PC Quảng Trị còn đưa dịch vụ điện lên môi trường trực tuyến, phục vụ khách hàng 24/7.

PC Quảng Trị số hóa toàn diện, phục vụ khách hàng 24/7- Ảnh 1.

Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ khách hàng sử dụng smartphone để thực hiện các giao dịch, bảo đảm thuận lợi, tiết kiệm thời gian - Ảnh Hương Nguyên

Từ khi EVN triển khai đề án "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam", Công ty Điện lực (PC) Quảng Trị đã nhanh chóng bắt nhịp, đưa công nghệ số vào mọi hoạt động, từ quản lý, vận hành đến dịch vụ khách hàng, trở thành một trong những đơn vị tiên phong chuyển đổi số tại địa phương.

Lấy khách hàng làm trung tâm

Ngay sau sáp nhập, PC Quảng Trị đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện với tinh thần "nhanh - rộng - sâu" song hành cùng "tốt - thực chất - toàn diện". Toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý công việc của cán bộ, công nhân viên đều được số hóa, từ soạn thảo, phê duyệt, tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản đến lưu trữ hồ sơ… trên môi trường số.

Ở mảng kỹ thuật, hệ thống SCADA hiện đại giúp nhân viên ngành điện theo dõi, điều khiển lưới điện theo thời gian thực qua máy tính, điện thoại thông minh. Các trạm biến áp 110kV không người trực được lắp đặt camera giám sát, dữ liệu truyền về trung tâm điều khiển, giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời sự cố.

Xác định khách hàng là "trái tim" của chuyển đổi số, PC Quảng Trị đã số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, cung cấp 100% dịch vụ điện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Người dân có thể tra cứu, đăng ký và giám sát tiến độ cung cấp điện qua ứng dụng EVNCPC CSKH, website chăm sóc khách hàng hoặc các kênh trực tuyến khác. "Mọi lúc, mọi nơi" - chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, khách hàng đã có thể tiếp cận dịch vụ điện một cách minh bạch, nhanh gọn, tiết kiệm chi phí.

Nhờ vậy, công ty vừa nâng cao chất lượng phục vụ, vừa giảm chi phí vận hành, tăng năng suất lao động.

Bước đi mạnh mẽ trên hành trình số hóa

Công tác chuyển đổi số đã được PC Quảng Trị áp dụng trên các lĩnh vực quản lý về sản xuất, truyền tải, phân phối điện, quản trị nội bộ, viễn thông, công nghệ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và quản lý vận hành lưới điện đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Phan Văn Vĩnh, Phó giám đốc PC Quảng Trị - cho biết đến nay đơn vị đã triển khai 77 phần mềm dùng chung. Một số tính năng được mở rộng như cấp giấy đi đường, điều xe, ký số qua điện thoại thông minh. Chuyển đổi số không phải là đích đến, mà là hành trình liên tục, với trọng tâm là khách hàng.

"Mỗi ứng dụng đều phải trả lời được câu hỏi: khách hàng cần gì và đơn vị phải làm gì để tiện lợi, chính xác hơn" - ông Vĩnh nói.

Không chỉ phục vụ người dân tốt hơn, công tác chuyển đổi số tại Công ty Điện lực Quảng Trị còn góp phần xây dựng nền kinh tế số, thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

PC Quảng Trị bồi dưỡng nâng cao trình độ AI cho cán bộ

Theo ông Phan Văn Vĩnh, để phấn đấu trở thành doanh nghiệp số có uy tín, hiệu quả, chất lượng, thời gian tới, PC Quảng Trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống công nghệ, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Mới đây, công ty đã mời một số chuyên gia đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng AI cho toàn thể cán bộ chủ chốt, sau đó sẽ phổ cập đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, lao động trong toàn đơn vị.


Tin liên quan

Ngành điện góp sức xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Quảng Trị

Ngành điện góp sức xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Quảng Trị

(NLĐO) - Nhờ sự hỗ trợ thiết thực từ Công ty Điện lực Quảng Trị và chung tay của bà con, gia đình người phụ nữ nghèo đã có căn nhà kiên cố trước mùa mưa bão.

Bão số 5 áp sát: Quảng Trị khẩn cấp bảo vệ lưới điện, giữ an toàn cho người dân

(NLĐO) - Trước nguy cơ bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp, Điện lực Quảng Trị đã triển khai biện pháp khẩn cấp bảo vệ lưới điện để đảm bảo an toàn cho người dân.

Điện lực Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, người sử dụng điện cần biết

(NLĐO) -Các đối tượng giả danh nhân viên điện lực gọi điện yêu cầu khách hàng nộp tiền điện gấp và đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị cắt điện

chuyển đổi số EVN điện lực quảng trị PC Quảng Trị SCADA chăm sóc khách hàng kinh tế số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo