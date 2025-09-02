PC Quảng Trị số hóa toàn diện, phục vụ khách hàng 24/7

Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ khách hàng sử dụng smartphone để thực hiện các giao dịch, bảo đảm thuận lợi, tiết kiệm thời gian - Ảnh Hương Nguyên

Từ khi EVN triển khai đề án "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam", Công ty Điện lực (PC) Quảng Trị đã nhanh chóng bắt nhịp, đưa công nghệ số vào mọi hoạt động, từ quản lý, vận hành đến dịch vụ khách hàng, trở thành một trong những đơn vị tiên phong chuyển đổi số tại địa phương.

Lấy khách hàng làm trung tâm

Ngay sau sáp nhập, PC Quảng Trị đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện với tinh thần "nhanh - rộng - sâu" song hành cùng "tốt - thực chất - toàn diện". Toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý công việc của cán bộ, công nhân viên đều được số hóa, từ soạn thảo, phê duyệt, tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản đến lưu trữ hồ sơ… trên môi trường số.

Ở mảng kỹ thuật, hệ thống SCADA hiện đại giúp nhân viên ngành điện theo dõi, điều khiển lưới điện theo thời gian thực qua máy tính, điện thoại thông minh. Các trạm biến áp 110kV không người trực được lắp đặt camera giám sát, dữ liệu truyền về trung tâm điều khiển, giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời sự cố.

Xác định khách hàng là "trái tim" của chuyển đổi số, PC Quảng Trị đã số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, cung cấp 100% dịch vụ điện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Người dân có thể tra cứu, đăng ký và giám sát tiến độ cung cấp điện qua ứng dụng EVNCPC CSKH, website chăm sóc khách hàng hoặc các kênh trực tuyến khác. "Mọi lúc, mọi nơi" - chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, khách hàng đã có thể tiếp cận dịch vụ điện một cách minh bạch, nhanh gọn, tiết kiệm chi phí.

Nhờ vậy, công ty vừa nâng cao chất lượng phục vụ, vừa giảm chi phí vận hành, tăng năng suất lao động.

Bước đi mạnh mẽ trên hành trình số hóa

Công tác chuyển đổi số đã được PC Quảng Trị áp dụng trên các lĩnh vực quản lý về sản xuất, truyền tải, phân phối điện, quản trị nội bộ, viễn thông, công nghệ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và quản lý vận hành lưới điện đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Phan Văn Vĩnh, Phó giám đốc PC Quảng Trị - cho biết đến nay đơn vị đã triển khai 77 phần mềm dùng chung. Một số tính năng được mở rộng như cấp giấy đi đường, điều xe, ký số qua điện thoại thông minh. Chuyển đổi số không phải là đích đến, mà là hành trình liên tục, với trọng tâm là khách hàng.

"Mỗi ứng dụng đều phải trả lời được câu hỏi: khách hàng cần gì và đơn vị phải làm gì để tiện lợi, chính xác hơn" - ông Vĩnh nói.

Không chỉ phục vụ người dân tốt hơn, công tác chuyển đổi số tại Công ty Điện lực Quảng Trị còn góp phần xây dựng nền kinh tế số, thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

PC Quảng Trị bồi dưỡng nâng cao trình độ AI cho cán bộ Theo ông Phan Văn Vĩnh, để phấn đấu trở thành doanh nghiệp số có uy tín, hiệu quả, chất lượng, thời gian tới, PC Quảng Trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống công nghệ, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Mới đây, công ty đã mời một số chuyên gia đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng AI cho toàn thể cán bộ chủ chốt, sau đó sẽ phổ cập đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, lao động trong toàn đơn vị.



