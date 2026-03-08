Pep Guardiola đối mặt án cấm chỉ đạo sau chiến thắng ngược dòng ở FA Cup

Chạm trán Newcastle 5 lần từ đầu mùa, Man City của Pep Guardiola giành đến 4 chiến thắng, bao gồm việc đánh bại "Chích chòe" cả hai lượt đấu bán kết League Cup, biến đối thủ thành cựu vô địch ngay trước thềm trận chung kết. Mười mùa giải dưới quyền dẫn dắt của Pep Guardiola, Man City có tám năm liên tiếp góp mặt ở tứ kết FA Cup.

Hàng loạt kỷ lục được nhà cầm quân người Tây Ban Nha thiết lập, song ông cũng chính là tâm điểm của trận đấu tại sân St.James'Park rạng sáng 8-3, bởi các phản ứng nóng nảy của Pep bên ngoài đường biên có khả năng khiến ông phải chịu sự trừng phạt.

Pep Guardiola luôn bức xúc khi cầu thủ gặp khó trên sân

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nhận thẻ vàng… thứ 6 trong mùa giải sau khi tranh cãi dữ dội với trọng tài. Tình huống khiến ông nổi giận xảy ra khi Jérémy Doku đột phá qua Kieran Trippier và bị kéo từ phía sau nhưng không có tiếng còi nào cất lên kèm chế tài cho hành vi của thủ quân "Chích chòe".

Guardiola lập tức phản ứng gay gắt với trọng tài thứ tư Lewis Smith, buộc trọng tài chính Sam Barrott phải can thiệp. Ông cũng suýt lao đến đôi co với trọng tài thứ tư Lewis Smith sau trận nhưng được can ngăn kịp thời, tránh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nhận thẻ vàng… thứ 6 mùa này

Với việc liên tục tái phạm các hành vi không mẫu mực từ ngoài đường biên, Guardiola nhiều khả năng sẽ bị cấm chỉ đạo hai trận, một ở trận Man City gặp West Ham tại Premier League và hai là trận tứ kết FA Cup.

Sau trận đấu, Guardiola tỏ rõ sự bức xúc và mỉa mai khi nói về chiếc thẻ vàng của mình: "Chúng tôi đang nắm giữ tất cả các kỷ lục ở đất nước này. Và giờ tôi còn có thêm kỷ lục về huấn luyện viên nhận nhiều thẻ phạt nhất. Tôi luôn muốn có mọi kỷ lục và giờ tôi đã có thêm một cái nữa".

Omar Marmoush đã ghi 7/14 bàn thắng cho Man City khi đối đầu Newcastle

Guardiola cũng khẳng định việc phản ứng của mình chỉ nhằm bảo vệ các học trò: "Hãy xem lại tình huống đó. Khi Doku vượt qua Trippier và bị kéo từ phía sau, tôi không yêu cầu thẻ vàng nhưng đó rõ ràng là một pha phạm lỗi. Tôi luôn bảo vệ cầu thủ của mình và vẫn sẽ làm điều tương tự trong tương lai".

Bỏ qua tranh cãi bên ngoài đường biên, Man City thể hiện sự vượt trội trước đối thủ quen thuộc. Chủ nhà Newcastle vươn lên dẫn trước ở phút 18 khi Harvey Barnes tận dụng đường chuyền của Sandro Tonali để ghi bàn. Tuy nhiên, Man City nhanh chóng lấy lại thế trận. Savinho gỡ hòa trước giờ nghỉ, trước khi Omar Marmoush lập cú đúp trong hiệp hai để hoàn tất màn lội ngược dòng 3-1 cho đội khách.

Man City thiết lập loạt kỳ tích tại FA Cup

Chiến thắng này giúp Man City duy trì thành tích ấn tượng tại FA Cup với 19 trận thắng trong 21 lần xuất trận gần nhất (hai trận thua đều ở chung kết năm 2023 và 2025). Guardiola cũng tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

"Đây có lẽ là trận đấu hay nhất của chúng tôi trên sân Newcastle trong suốt 10 năm qua. Newcastle luôn là đối thủ khó chịu, vì vậy tôi thực sự hài lòng với cách toàn đội thi đấu, cả phòng ngự lẫn tấn công", ông nói.

Man City đang tiến bước mạnh mẽ trên cả 4 mặt trận mùa này

Về phía Newcastle, HLV Eddie Howe thừa nhận đội bóng của ông phải nhanh chóng bỏ thất bại lại phía sau để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới với Barcelona tại Champions League.

"Chúng tôi rất thất vọng khi bị loại khỏi FA Cup, nhưng trận đấu lớn đang đến gần và toàn đội phải nhanh chóng tập trung trở lại", Howe cho biết.