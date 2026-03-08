Pep Guardiola đối mặt án cấm chỉ đạo sau chiến thắng ngược dòng ở FA Cup

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Pep Guardiola đối mặt án cấm chỉ đạo sau chiến thắng ngược dòng ở FA Cup

Đông Linh

(NLĐO) - HLV Pep Guardiola có nguy cơ bị cấm chỉ đạo 2 trận sau phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài ở trận Man City thắng Newcastle tại vòng 5 FA Cup.

Chạm trán Newcastle 5 lần từ đầu mùa, Man City của Pep Guardiola giành đến 4 chiến thắng, bao gồm việc đánh bại "Chích chòe" cả hai lượt đấu bán kết League Cup, biến đối thủ thành cựu vô địch ngay trước thềm trận chung kết. Mười mùa giải dưới quyền dẫn dắt của Pep Guardiola, Man City có tám năm liên tiếp góp mặt ở tứ kết FA Cup.

Hàng loạt kỷ lục được nhà cầm quân người Tây Ban Nha thiết lập, song ông cũng chính là tâm điểm của trận đấu tại sân St.James'Park rạng sáng 8-3, bởi các phản ứng nóng nảy của Pep bên ngoài đường biên có khả năng khiến ông phải chịu sự trừng phạt.

Pep Guardiola đối mặt án cấm chỉ đạo sau chiến thắng ngược dòng ở FA Cup - Ảnh 1.

Pep Guardiola luôn bức xúc khi cầu thủ gặp khó trên sân

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nhận thẻ vàng… thứ 6 trong mùa giải sau khi tranh cãi dữ dội với trọng tài. Tình huống khiến ông nổi giận xảy ra khi Jérémy Doku đột phá qua Kieran Trippier và bị kéo từ phía sau nhưng không có tiếng còi nào cất lên kèm chế tài cho hành vi của thủ quân "Chích chòe".

Guardiola lập tức phản ứng gay gắt với trọng tài thứ tư Lewis Smith, buộc trọng tài chính Sam Barrott phải can thiệp. Ông cũng suýt lao đến đôi co với trọng tài thứ tư Lewis Smith sau trận nhưng được can ngăn kịp thời, tránh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Pep Guardiola đối mặt án cấm chỉ đạo sau chiến thắng ngược dòng ở FA Cup - Ảnh 2.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nhận thẻ vàng… thứ 6 mùa này

Với việc liên tục tái phạm các hành vi không mẫu mực từ ngoài đường biên, Guardiola nhiều khả năng sẽ bị cấm chỉ đạo hai trận, một ở trận Man City gặp West Ham tại Premier League và hai là trận tứ kết FA Cup.

TIN LIÊN QUAN

Sau trận đấu, Guardiola tỏ rõ sự bức xúc và mỉa mai khi nói về chiếc thẻ vàng của mình: "Chúng tôi đang nắm giữ tất cả các kỷ lục ở đất nước này. Và giờ tôi còn có thêm kỷ lục về huấn luyện viên nhận nhiều thẻ phạt nhất. Tôi luôn muốn có mọi kỷ lục và giờ tôi đã có thêm một cái nữa".

Pep Guardiola đối mặt án cấm chỉ đạo sau chiến thắng ngược dòng ở FA Cup - Ảnh 3.

Omar Marmoush đã ghi 7/14 bàn thắng cho Man City khi đối đầu Newcastle

Guardiola cũng khẳng định việc phản ứng của mình chỉ nhằm bảo vệ các học trò: "Hãy xem lại tình huống đó. Khi Doku vượt qua Trippier và bị kéo từ phía sau, tôi không yêu cầu thẻ vàng nhưng đó rõ ràng là một pha phạm lỗi. Tôi luôn bảo vệ cầu thủ của mình và vẫn sẽ làm điều tương tự trong tương lai".

Bỏ qua tranh cãi bên ngoài đường biên, Man City thể hiện sự vượt trội trước đối thủ quen thuộc. Chủ nhà Newcastle vươn lên dẫn trước ở phút 18 khi Harvey Barnes tận dụng đường chuyền của Sandro Tonali để ghi bàn. Tuy nhiên, Man City nhanh chóng lấy lại thế trận. Savinho gỡ hòa trước giờ nghỉ, trước khi Omar Marmoush lập cú đúp trong hiệp hai để hoàn tất màn lội ngược dòng 3-1 cho đội khách.

Pep Guardiola đối mặt án cấm chỉ đạo sau chiến thắng ngược dòng ở FA Cup - Ảnh 4.

Man City thiết lập loạt kỳ tích tại FA Cup

Chiến thắng này giúp Man City duy trì thành tích ấn tượng tại FA Cup với 19 trận thắng trong 21 lần xuất trận gần nhất (hai trận thua đều ở chung kết năm 2023 và 2025). Guardiola cũng tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

"Đây có lẽ là trận đấu hay nhất của chúng tôi trên sân Newcastle trong suốt 10 năm qua. Newcastle luôn là đối thủ khó chịu, vì vậy tôi thực sự hài lòng với cách toàn đội thi đấu, cả phòng ngự lẫn tấn công", ông nói.

Pep Guardiola đối mặt án cấm chỉ đạo sau chiến thắng ngược dòng ở FA Cup - Ảnh 5.

Man City đang tiến bước mạnh mẽ trên cả 4 mặt trận mùa này

Về phía Newcastle, HLV Eddie Howe thừa nhận đội bóng của ông phải nhanh chóng bỏ thất bại lại phía sau để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới với Barcelona tại Champions League.

"Chúng tôi rất thất vọng khi bị loại khỏi FA Cup, nhưng trận đấu lớn đang đến gần và toàn đội phải nhanh chóng tập trung trở lại", Howe cho biết.

Tin liên quan

Marmoush lập cú đúp siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup

Marmoush lập cú đúp siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup

(NLĐO) - Bị dẫn bàn tại sân St James'Park, Man City vẫn ngược dòng thắng thuyết phục Newcastle 3-1 nhờ công của Omar Marmoush và Savinho, đoạt vé tứ kết FA Cup.

"Nước cờ lạ" của Pep Guardiola

Man City chưa từng chủ trương cầu hòa với bất kỳ ai, việc chịu chia điểm với Arsenal cho thấy "nước cờ lạ" trong tư duy chiến thuật của Pep Guardiola

Man City chiêu mộ James Trafford, Pep Guardiola lập kỷ lục khó tin của giới cầm quân

(NLĐO) - Man City hỏi mua thủ môn do chính mình đào tạo, khi đưa James Trafford quay lại sân Etihad sau 2 năm với mức giá kỷ lục của làng bóng Anh.

Pep Guardiola cấm chỉ đạo thẻ phạt vòng 1/8 FA Cup Newcastle 1-3 Man City
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo