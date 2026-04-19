Ngày hội thực tập và việc làm TPHCM - Career Fair 2026 vừa diễn ra hôm nay. Sự kiện không chỉ huy động được nguồn lực tài chính ấn tượng mà còn đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) từ nền tảng kết nối sang giai đoạn "đồng kiến tạo" các giá trị bền vững cho xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, ngày 19-4, PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách UEH, nhấn mạnh trong bối cảnh mới, giáo dục không thể phát triển một mình.

Năm 2020, UEH đã triển khai chương trình "Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức - Hành động bền vững". Sau 5 năm, chương trình đã kết nối, gắn kết hơn 1.500 đối tác, hàng trăm hoạt động hợp tác được triển khai. Đặc biệt, hơn 213 tỉ đồng học bổng được trao đến người học cùng vô số cơ hội học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn được mở ra cho sinh viên.

Theo PGS-TS Bùi Quang Hùng, chuỗi sự kiện UEH Sharing & Giving - Career Fair 2026 không chỉ là sự tiếp nối của hành trình đó mà còn đánh dấu một bước chuyển quan trọng.

"Từ năm 2026, chương trình chính thức bước sang một giai đoạn mới – giai đoạn đồng kiến tạo. Ở giai đoạn này, UEH không chỉ đóng vai trò là cầu nối mà mong muốn cùng doanh nghiệp và cộng đồng cùng thiết kế cùng triển khai và cùng tạo ra những giá trị dài hạn cho giáo dục và xã hội" - PGS-TS Bùi Quang Hùng nhấn mạnh.

Ngày hội thực tập và việc làm TPHCM - Career Fair 2026 thu hút hơn 60 doanh nghiệp uy tín từ nhiều lĩnh vực trọng điểm như tài chính - ngân hàng, kiểm toán, công nghệ, thương mại điện tử, sản xuất, logistics… mang đến hơn 5.000 cơ hội việc làm chất lượng cao.

Sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm, trực tiếp trải nghiệm quy trình tuyển dụng thông qua các hoạt động phỏng vấn 1:1, tư vấn hướng nghiệp, hoàn thiện hồ sơ và tương tác sâu với nhà tuyển dụng

Đặc biệt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn phát động đã có gần 14 tỉ đồng đóng góp cho các hoạt động giáo dục và phát triển bền vững cho UEH. Nguồn lực này sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực: Học bổng cho sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu và triển khai các dự án phục vụ cộng đồng.

Sinh viên được trực tiếp trải nghiệm quy trình phỏng vấn 1:1, tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận sớm và cùng định hình các chuẩn mực mới cho nguồn nhân lực trong kỷ nguyên chuyển đổi số.