HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

PGS-TS Bùi Quang Hùng: Giáo dục không thể phát triển một mình

Huế Xuân

(NLĐO) - Sau 5 năm, chương trình đã kết nối, gắn kết hơn 1.500 đối tác, hàng trăm hoạt động hợp tác được triển khai.

Ngày hội thực tập và việc làm TPHCM - Career Fair 2026 vừa diễn ra hôm nay. Sự kiện không chỉ huy động được nguồn lực tài chính ấn tượng mà còn đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) từ nền tảng kết nối sang giai đoạn "đồng kiến tạo" các giá trị bền vững cho xã hội.

Gần 14 tỷ đồng kiến tạo giáo dục và 5.000 cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên - Ảnh 1.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chuỗi sự kiện là Ngày hội thực tập và việc làm TPHCM - Career Fair 2026

Phát biểu tại sự kiện, ngày 19-4, PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách UEH, nhấn mạnh trong bối cảnh mới, giáo dục không thể phát triển một mình.

Năm 2020, UEH đã triển khai chương trình "Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức - Hành động bền vững". Sau 5 năm, chương trình đã kết nối, gắn kết hơn 1.500 đối tác, hàng trăm hoạt động hợp tác được triển khai. Đặc biệt, hơn 213 tỉ đồng học bổng được trao đến người học cùng vô số cơ hội học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn được mở ra cho sinh viên.

Theo PGS-TS Bùi Quang Hùng, chuỗi sự kiện UEH Sharing & Giving - Career Fair 2026 không chỉ là sự tiếp nối của hành trình đó mà còn đánh dấu một bước chuyển quan trọng.

"Từ năm 2026, chương trình chính thức bước sang một giai đoạn mới – giai đoạn đồng kiến tạo. Ở giai đoạn này, UEH không chỉ đóng vai trò là cầu nối mà mong muốn cùng doanh nghiệp và cộng đồng cùng thiết kế cùng triển khai và cùng tạo ra những giá trị dài hạn cho giáo dục và xã hội" - PGS-TS Bùi Quang Hùng nhấn mạnh.

Gần 14 tỷ đồng kiến tạo giáo dục và 5.000 cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên - Ảnh 2.

Ngày hội thực tập và việc làm TPHCM - Career Fair 2026 thu hút hơn 60 doanh nghiệp uy tín từ nhiều lĩnh vực trọng điểm như tài chính - ngân hàng, kiểm toán, công nghệ, thương mại điện tử, sản xuất, logistics… mang đến hơn 5.000 cơ hội việc làm chất lượng cao.

Gần 14 tỷ đồng kiến tạo giáo dục và 5.000 cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên - Ảnh 3.

Sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm, trực tiếp trải nghiệm quy trình tuyển dụng thông qua các hoạt động phỏng vấn 1:1, tư vấn hướng nghiệp, hoàn thiện hồ sơ và tương tác sâu với nhà tuyển dụng

Đặc biệt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn phát động đã có gần 14 tỉ đồng đóng góp cho các hoạt động giáo dục và phát triển bền vững cho UEH. Nguồn lực này sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực: Học bổng cho sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu và triển khai các dự án phục vụ cộng đồng.

Ngoài ra, tại sự kiện cũng có sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp với hơn 5.000 cơ hội việc làm chất lượng cao cho sinh viên, người lao động trên địa bàn TPHCM và các khu vực lân cận.

Sinh viên được trực tiếp trải nghiệm quy trình phỏng vấn 1:1, tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận sớm và cùng định hình các chuẩn mực mới cho nguồn nhân lực trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Tin liên quan

"Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25, năm 2026: Ngành "hot" không đồng nghĩa với thành công

Những câu hỏi sát, hay của học sinh thể hiện khát vọng của những người trẻ muốn tìm cơ hội phát triển và gắn bó lâu dài với mảnh đất quê hương

Sôi động ngày hội việc làm của Trường Đại học Thủ Dầu Một

(NLĐO)- Được duy trì tổ chức hằng năm, TDMU Job Fair ngày càng khẳng định sức hút, thu hút đông đảo doanh nghiệp và sinh viên tham gia

Đà Nẵng: Doanh nghiệp giữ chỗ nhân lực ngay còn từ giảng đường

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng tuyển dụng sớm, tiếp cận sinh viên ngay khi còn học, góp phần rút ngắn khoảng cách đào tạo và thị trường lao động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo