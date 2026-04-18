Sôi động ngày hội việc làm của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày 18-4, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Ngày hội việc làm - TDMU Job Fair 2026. Sự kiện quy tụ 64 doanh nghiệp đến từ TPHCM và các tỉnh, thành khu vực phía Nam, mang đến hơn 1.600 cơ hội việc làm cho sinh viên.

Sôi động tại Ngày hội việc làm của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Với 66 gian hàng tuyển dụng, ngày hội giới thiệu hệ thống vị trí đa dạng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, ngân hàng, thương mại, công nghệ thông tin, phân phối bán lẻ, truyền thông, kiến trúc – xây dựng, logistics, tự động hóa, kỹ sư ô tô, môi trường, marketing, kế toán, kỹ thuật, cơ khí… Quy mô và cơ cấu ngành nghề phong phú không chỉ mở rộng lựa chọn nghề nghiệp theo đúng chuyên ngành đào tạo, mà còn giúp sinh viên nhận diện rõ hơn nhu cầu nhân lực, tiêu chuẩn tuyển dụng và xu hướng dịch chuyển của thị trường lao động hiện nay.

Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một tri ân các đối tác, doanh nghiệp.

Tại TDMU Job Fair 2026, sinh viên chủ động chuẩn bị hồ sơ, CV và tham gia phỏng vấn trực tiếp ngay tại gian hàng doanh nghiệp. Nhiều đơn vị triển khai hình thức phỏng vấn nhanh - đánh giá tại chỗ, tạo điều kiện để ứng viên có thể được tuyển dụng ngay trong ngày nếu đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh cơ hội việc làm, các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, chia sẻ kỹ năng và định hướng phát triển giúp sinh viên hiểu rõ hơn kỳ vọng của nhà tuyển dụng. Từ đó, hoàn thiện năng lực chuyên môn, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp.

TS Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một nhấn mạnh, với triết lý giáo dục "Nghiên cứu khoa học - Học tập trải nghiệm - Phục vụ cộng đồng", Trường Đại học Thủ Dầu Một luôn xem doanh nghiệp là đối tác chiến lược trong việc đồng hành đào tạo, nâng cao năng lực nghề nghiệp và tạo đầu ra bền vững cho sinh viên.

Ông Xuân khẳng định, nhà trường cam kết không ngừng đổi mới chương trình, tăng cường thực hành, liên kết thực tế – hướng tới mục tiêu đào tạo ra những công dân toàn cầu, có chuyên môn, đạo đức và khả năng thích nghi trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.