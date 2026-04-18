HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sôi động ngày hội việc làm của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Thanh Thảo

(NLĐO)- Được duy trì tổ chức hằng năm, TDMU Job Fair ngày càng khẳng định sức hút, thu hút đông đảo doanh nghiệp và sinh viên tham gia

Ngày 18-4, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Ngày hội việc làm - TDMU Job Fair 2026. Sự kiện quy tụ 64 doanh nghiệp đến từ TPHCM và các tỉnh, thành khu vực phía Nam, mang đến hơn 1.600 cơ hội việc làm cho sinh viên.

Những hình ảnh sôi động tại Ngày hội việc làm của Trường Đại học Thủ Dầu Một - Ảnh 1.

Sôi động tại Ngày hội việc làm của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Với 66 gian hàng tuyển dụng, ngày hội giới thiệu hệ thống vị trí đa dạng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, ngân hàng, thương mại, công nghệ thông tin, phân phối bán lẻ, truyền thông, kiến trúc – xây dựng, logistics, tự động hóa, kỹ sư ô tô, môi trường, marketing, kế toán, kỹ thuật, cơ khí… Quy mô và cơ cấu ngành nghề phong phú không chỉ mở rộng lựa chọn nghề nghiệp theo đúng chuyên ngành đào tạo, mà còn giúp sinh viên nhận diện rõ hơn nhu cầu nhân lực, tiêu chuẩn tuyển dụng và xu hướng dịch chuyển của thị trường lao động hiện nay.

Những hình ảnh sôi động tại Ngày hội việc làm của Trường Đại học Thủ Dầu Một - Ảnh 2.

Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một tri ân các đối tác, doanh nghiệp.

Tại TDMU Job Fair 2026, sinh viên chủ động chuẩn bị hồ sơ, CV và tham gia phỏng vấn trực tiếp ngay tại gian hàng doanh nghiệp. Nhiều đơn vị triển khai hình thức phỏng vấn nhanh - đánh giá tại chỗ, tạo điều kiện để ứng viên có thể được tuyển dụng ngay trong ngày nếu đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh cơ hội việc làm, các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, chia sẻ kỹ năng và định hướng phát triển giúp sinh viên hiểu rõ hơn kỳ vọng của nhà tuyển dụng. Từ đó, hoàn thiện năng lực chuyên môn, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp.

TS Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một nhấn mạnh, với triết lý giáo dục "Nghiên cứu khoa học - Học tập trải nghiệm - Phục vụ cộng đồng", Trường Đại học Thủ Dầu Một luôn xem doanh nghiệp là đối tác chiến lược trong việc đồng hành đào tạo, nâng cao năng lực nghề nghiệp và tạo đầu ra bền vững cho sinh viên.

Ông Xuân khẳng định, nhà trường cam kết không ngừng đổi mới chương trình, tăng cường thực hành, liên kết thực tế – hướng tới mục tiêu đào tạo ra những công dân toàn cầu, có chuyên môn, đạo đức và khả năng thích nghi trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

TPHCM thí điểm "Tích xanh trách nhiệm" trong suất ăn học đường

TPHCM thí điểm "Tích xanh trách nhiệm" trong suất ăn học đường

(NLĐO) - TPHCM nỗ lực đưa mô hình "Tích xanh trách nhiệm" vào bếp ăn trường học nhằm minh bạch nguồn gốc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh ngay từ gốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo