Giáo dục Tuyển sinh

Đà Nẵng: Doanh nghiệp giữ chỗ nhân lực ngay còn từ giảng đường

Huế Xuân - Vân Nhi

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng tuyển dụng sớm, tiếp cận sinh viên ngay khi còn học, góp phần rút ngắn khoảng cách đào tạo và thị trường lao động.

Trong bối cảnh nhiều ngành nghề thiếu hụt lao động có kỹ năng, xu hướng tuyển dụng sớm ngay từ khi sinh viên còn đang theo học đang trở thành nhu cầu cần thiết. Tại Ngày hội việc làm 2026 vừa tổ chức ở TP Đà Nẵng, doanh nghiệp không còn chờ ứng viên sau tốt nghiệp mà chủ động tiếp cận, tuyển chọn và “giữ chỗ” nhân sự ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Sự kiện do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng phối hợp với Trường CĐ FPT Polytechnic cơ sở tại Đà Nẵng tổ chức, quy tụ gần 20 doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực logistics, du lịch – khách sạn, dịch vụ và công nghệ.

Doanh nghiệp chủ động tìm người

Tại ngày hội, các gian hàng tuyển dụng hoạt động liên tục, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Không chỉ nộp hồ sơ, nhiều sinh viên được phỏng vấn trực tiếp tại chỗ. Theo đại diện các doanh nghiệp, việc tuyển dụng sớm giúp rút ngắn thời gian đào tạo lại và nhanh chóng ổn định đội ngũ nhân sự.

Trong lĩnh vực logistics, bà Nguyễn Thị Thao, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt, cho biết nhu cầu tuyển dụng hiện nay tập trung vào các vị trí có thể làm việc ngay như nhân viên kinh doanh, chứng từ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan và vận hành thị trường. Đây đều là những vị trí đòi hỏi kỹ năng thực hành cao, khó có thể đào tạo lại trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở tuyển dụng mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo. Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà cũng cho hay sẵn sàng cử nhân sự hướng dẫn sinh viên trong quá trình thực tập, đồng thời phối hợp với nhà trường xây dựng chương trình đào tạo phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Theo các doanh nghiệp, ngoài chuyên môn, những kỹ năng như kỷ luật, trách nhiệm, làm việc nhóm và khả năng thích ứng nhanh ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ.

Ghi nhận tại sự kiện cũng cho thấy sinh viên đã chủ động hơn trong tiếp cận cơ hội việc làm. Nhiều bạn chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, mang theo các dự án thực tế để giới thiệu với nhà tuyển dụng. Việc tiếp xúc trực tiếp giúp sinh viên hiểu rõ yêu cầu công việc, từ đó điều chỉnh kỹ năng và định hướng nghề nghiệp sớm hơn.

Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch từ “học để biết” sang “học để làm”, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Kết nối cung - cầu lao động ngay từ sớm

Theo Ban tổ chức, việc đưa sàn giao dịch việc làm vào trường học là giải pháp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng. Sự tham gia của cơ quan quản lý, nhà trường và doanh nghiệp giúp minh bạch hóa nhu cầu nhân lực, đồng thời mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên ngay từ khi chưa tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Đình An, Giám đốc Trường CĐ FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng, cho biết thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cốt lõi, đồng thời mở rộng liên kết với các cơ quan chức năng để nâng cao chất lượng đào tạo.

Ông Nguyễn Đình An chia sẻ định hướng tăng cường liên kết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên.

Ông cũng nhấn mạnh việc phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường lao động mà còn đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh khi gửi gắm con em theo học.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt, xu hướng tuyển dụng sớm được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm cho người học. Việc xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn với thực tiễn được đánh giá là hướng đi cần thiết, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho nền kinh tế.

Sáng 18-4, Trường CĐ FPT Polytechnic tham gia chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” lần thứ 25 năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức tại Trường THPT Sào Nam (xã Nam Phước, TP Đà Nẵng). Sự kiện thu hút hơn 1.700 học sinh đến từ các trường THPT: Nguyễn Hiền (Duy Xuyên), Lê Hồng Phong, Hồ Nghinh và Sào Nam tham gia, tìm hiểu thông tin tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và xu hướng thị trường lao động.

Học sinh, phụ huynh quan tâm có thể tham gia trực tiếp hoặc theo dõi chương trình trên kênh DNRT2, các nền tảng số của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và trên các nền tảng nld.com.vn và fanpage Báo Người Lao Động.


"Đưa trường học đến thí sinh" tại TP Đà Nẵng: Giúp học sinh chọn đúng ngành, đúng đường

"Đưa trường học đến thí sinh" tại TP Đà Nẵng: Giúp học sinh chọn đúng ngành, đúng đường

