Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 529 ngày 31-3-2026 điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy , Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.



Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định điều động, bổ nhiệm PGS-TS Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VGP

PGS-TS Bùi Thế Duy sinh năm 1978, quê quán Hà Tĩnh; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của đất nước.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, PGS-TS Bùi Thế Duy đã có gần 8 năm công tác trên cương vị Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (từ năm 2018 đến tháng 1-2026), sau đó được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Những năm học phổ thông ở khối chuyên Toán – Tin, trường ĐH Tổng hợp (nay là THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội), PGS Bùi Thế Duy từng hai lần giành huy chương đồng Olympic Tin học quốc tế vào năm 1995 và 1996.

Sau đó, ông nhận học bổng Chính phủ Úc du học bậc cử nhân tại Đại học Wollongong, lấy bằng TS Tin học tại Đại học Twente (Hà Lan) ở tuổi 26.

Ông trở về làm việc tại trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, năm 2004. Tại đây, ông chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu về mạng máy tính, tương tác người - máy…, dẫn dắt những đội tuyển đầu tiên của Việt Nam tham gia cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC.

Năm 2009, ông được công nhận chức danh PGS, là người trẻ nhất cho đến thời điểm đó đạt học hàm này (31 tuổi).

PGS-TS Bùi Thế Duy được đánh giá là cán bộ có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm điều hành trong việc hoạch định chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực khoa học - công nghệ, là một trong những nhà khoa học trẻ được trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2006 trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông. Bên cạnh đó, ông từng là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2009 và được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2011.

Ông cũng nhiều lần được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vì những đóng góp trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hoạch định chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.