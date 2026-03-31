HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

PGS-TS Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Yến Anh

(NLĐO)- PGS-TS Bùi Thế Duy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 529 ngày 31-3-2026 điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy , Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

PGS-TS Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định điều động, bổ nhiệm PGS-TS Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VGP

PGS-TS Bùi Thế Duy sinh năm 1978, quê quán Hà Tĩnh; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của đất nước.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, PGS-TS Bùi Thế Duy đã có gần 8 năm công tác trên cương vị Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (từ năm 2018 đến tháng 1-2026), sau đó được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Những năm học phổ thông ở khối chuyên Toán – Tin, trường ĐH Tổng hợp (nay là THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội), PGS Bùi Thế Duy từng hai lần giành huy chương đồng Olympic Tin học quốc tế vào năm 1995 và 1996.

Sau đó, ông nhận học bổng Chính phủ Úc du học bậc cử nhân tại Đại học Wollongong, lấy bằng TS Tin học tại Đại học Twente (Hà Lan) ở tuổi 26.

PGS-TS Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh 2.

Thủ tướng và các đại biểu chúc mừng PGS-TS Bùi Thế Duy. Ảnh: VGP

Ông trở về làm việc tại trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, năm 2004. Tại đây, ông chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu về mạng máy tính, tương tác người - máy…, dẫn dắt những đội tuyển đầu tiên của Việt Nam tham gia cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC.

Năm 2009, ông được công nhận chức danh PGS, là người trẻ nhất cho đến thời điểm đó đạt học hàm này (31 tuổi).

PGS-TS Bùi Thế Duy được đánh giá là cán bộ có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm điều hành trong việc hoạch định chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực khoa học - công nghệ, là một trong những nhà khoa học trẻ được trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2006 trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông. Bên cạnh đó, ông từng là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2009 và được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2011.

Ông cũng nhiều lần được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vì những đóng góp trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hoạch định chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

PGS sinh năm 1976 được giao điều hành hoạt động của ĐH Quốc gia Hà Nội

(NLĐO)- PGS-TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ giao điều hành hoạt động của nhà trường.

ĐH Quốc gia Thứ trưởng Bùi Thế Duy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo