Giáo dục

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng qua đời

Huy Lân

(NLĐO)- PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa qua đời hôm 22-11, thọ 74 tuổi

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng qua đời lúc hơn 14 giờ ngày 22-11, sau nhiều năm bị đột quỵ.

Thông tin trên cáo phó cho biết lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 27-11 đến 8 giờ ngày 28-11. Lễ truy điệu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28-11.

PGS- TS Nguyễn Mạnh Hùng qua đời - Ảnh 1.

Ảnh: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

5 năm trước, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng đã viết đơn xin từ nhiệm các chức vụ tại trường vì lý do sức khỏe. Không lâu sau đó ông bị đột quỵ.

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời của trường và góp phần tạo ra Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với nhiều thành tích vượt trội.

Từ một trung tâm dạy nghề đào tạo cho công nhân ngành may, hiện nay Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trở thành một trường đại học đa ngành, đa bậc học, là nơi học tập của 20.000 sinh viên thuộc 5 khối ngành đào tạo: Sức khỏe, Kinh tế, Kỹ thuật – Công nghệ, Xã hội Nhân văn, Nghệ thuật.

Trong suốt 20 năm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng nhận được nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, như: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Doanh nhân TP tiêu biểu …

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho học sinh ở Lào

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho học sinh ở Lào

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Huaphanh (Lào) sẽ phối hợp với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hỗ trợ học sinh có nguyện vọng học tập tại Việt Nam.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành TP HCM lần đầu có tên trong xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới

(NLĐO) - Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới năm 2026. Việt Nam có 11 đại diện, cao nhất từ trước đến nay.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm sàn nhóm ngành sức khỏe, cao nhất 20,5 điểm

(NLĐO) - Sáng 22-7, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm sàn nhóm ngành sức khỏe, ngành y khoa và răng - hàm - mặt dẫn đầu điểm số.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng
