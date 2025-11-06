Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho học sinh ở Lào

Ngày 6-11, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP HCM) cho biết vừa trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh THPT có thành tích học tập xuất sắc tại Lào. Trong đó, 15 suất học bổng toàn phần và 15 suất học bổng bán phần.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao học bổng cho 30 học sinh THPT của Lào có thành tích học tập xuất sắc.

Tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Huaphanh (Lào), TS Hoàng Hữu Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, bày tỏ nhà trường coi trọng và mong muốn củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt với các cơ quan giáo dục của nước bạn Lào.

Hiện tại, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là một trong những trường ĐH ở Việt Nam có đông sinh viên quốc tế theo học. Trong đó, hơn 300 sinh viên Lào đang theo học ở nhiều chuyên ngành khác nhau tại trường.

"Thông qua các chương trình học bổng, chúng tôi hy vọng tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển bản thân trong môi trường giáo dục năng động, thân thiện và chất lượng cao tại Việt Nam" - TS Dũng nhấn mạnh.

Đại diện nhà trường và Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Huaphanh ký kết biên bản hợp tác trong lĩnh vực GD-ĐT

Nữ sinh Lào hào hứng khi nghe tư vấn về các chương trình học bổng cho du học quốc tế tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Đại diện Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Huaphanh gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự hỗ trợ thiết thực, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường trong công tác quảng bá, tuyển chọn và hỗ trợ học sinh Lào có nguyện vọng học tập tại Việt Nam.