Giáo dục

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho học sinh ở Lào

Huế Xuân - Huy Lân

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Huaphanh (Lào) sẽ phối hợp với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hỗ trợ học sinh có nguyện vọng học tập tại Việt Nam.

Ngày 6-11, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP HCM) cho biết vừa trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh THPT có thành tích học tập xuất sắc tại Lào. Trong đó, 15 suất học bổng toàn phần và 15 suất học bổng bán phần.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tặng học bổng dành cho học sinh xuất sắc của Lào - Ảnh 1.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao học bổng cho 30 học sinh THPT của Lào có thành tích học tập xuất sắc.

Tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Huaphanh (Lào), TS Hoàng Hữu Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, bày tỏ nhà trường coi trọng và mong muốn củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt với các cơ quan giáo dục của nước bạn Lào.

Hiện tại, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là một trong những trường ĐH ở Việt Nam có đông sinh viên quốc tế theo học. Trong đó, hơn 300 sinh viên Lào đang theo học ở nhiều chuyên ngành khác nhau tại trường.

"Thông qua các chương trình học bổng, chúng tôi hy vọng tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển bản thân trong môi trường giáo dục năng động, thân thiện và chất lượng cao tại Việt Nam" - TS Dũng nhấn mạnh.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tặng học bổng dành cho học sinh xuất sắc của Lào - Ảnh 2.

Đại diện nhà trường và Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Huaphanh ký kết biên bản hợp tác trong lĩnh vực GD-ĐT

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tặng học bổng dành cho học sinh xuất sắc của Lào - Ảnh 3.

Nữ sinh Lào hào hứng khi nghe tư vấn về các chương trình học bổng cho du học quốc tế tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Đại diện Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Huaphanh gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự hỗ trợ thiết thực, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường trong công tác quảng bá, tuyển chọn và hỗ trợ học sinh Lào có nguyện vọng học tập tại Việt Nam.

Tin liên quan

ĐHQG TP HCM có 51 ứng viên đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư

ĐHQG TP HCM có 51 ứng viên đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư

(NLĐO) - Trong số 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, ĐHQG TP HCM có có 51 ứng viên.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh: "Sẽ trả đủ lương trong tháng 11"

(NLĐO) - Tháng 11 là tháng của nhà giáo, thế nhưng giáo viên trường Trung cấp nghề Bình Thạnh (TP HCM) chỉ là mong nhận đủ lương, đóng đủ BHXH...

Tưng bừng sắc màu Tết cổ truyền Lào - Campuchia ngay tại TP HCM

(NLĐO) - Tết Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia) chính là cầu nối ý nghĩa trong cộng đồng sinh viên 3 quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia.

