Đường dây giết mổ, tiêu thụ 3.600 con heo bệnh

Ngày 29-3, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ heo dịch xảy ra TP Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 17-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ heo tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (SN 1995; trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội) trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, TP Hà Nội). Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt heo lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các cung ty cung cấp thực phẩm lớn của thành phố.

Quá trình kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Hiền đã giết mổ heo mắc dịch tả lợn châu Phi. Hiền cùng một số đối tượng đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom heo bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép heo bệnh, thậm chí heo đã chết được đưa vào giết mổ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con heo mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan. Đồng thời khởi tố 8 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh (SN 1983, trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú tại Hồng Vân, Hà Nội ), Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội; là Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội vi phạm quy về an toàn thực phẩm; Lê Ngọc Anh (SN 1974, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (SN 1983, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vũ Kim Tuấn (Sinh năm 1973, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ) về tội Giả mạo trong công tác.

Đây là kết quả nỗ lực của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, đồng thời thể hiện quyết tâm của Công an TP Hà Nội trong giải quyết điểm nghẽn về "An toàn thực phẩm" trên địa bàn Thành phố. Công an Thành phố kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các đường dây buôn bán thực phẩm bẩn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.