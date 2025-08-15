Ngày 15-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), các bộ ngành liên quan về tình hình dịch tả heo châu Phi.



Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ NN-MT, hiện cả nước có 926 ổ dịch tại 34 tỉnh/thành phố chưa qua 21 ngày. Số heo buộc phải tiêu hủy được cập nhật lên Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật (VAHIS) là hơn 330.000 con (chiếm khoảng 0,9% tổng đàn). Dịch bệnh chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa xuất hiện ở các doanh nghiệp chăn nuôi heo. Diễn biến dịch bệnh gia tăng mạnh và tập trung trong tháng 7-2025 và có xu hướng giảm dần từ đầu tháng 8-2025.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y cần cập nhật số liệu hằng ngày, báo cáo Chính phủ hằng tuần. Khi chỉ số theo dõi dịch tăng đột biến, phải kịp thời đề xuất công bố cấp độ dịch phù hợp, vừa tránh gây hoang mang, vừa không để chủ quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra các lò mổ

Ngành Chăn nuôi và Thú y chịu trách nhiệm cập nhật, xây dựng hướng dẫn mới về tiêm phòng phù hợp với thực tế các chủng virus dịch tả heo châu Phi hiện có, cần xác định trách nhiệm đến từng cấp xã, phường và cá nhân.

"Khi xuất hiện ổ dịch và loại vắc xin phòng bệnh phù hợp thì việc tiêm phòng phải coi là biện pháp khẩn cấp. Nhà nước chịu trách nhiệm về kinh phí và hỗ trợ người nuôi nếu vật nuôi chết sau tiêm; có chính sách hỗ trợ tiêu hủy, vệ sinh chuồng trại, hóa chất, giống mới… để người dân hợp tác" - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi cố tình phát tán dịch bệnh (bán, thả lợn bệnh…), coi đây là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bổ sung chế tài mạnh, kể cả xử lý hình sự. Bộ NN-MT phải phối hợp Bộ Công an xây dựng các quy định liên quan.

Trong tuần tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức các đoàn công tác liên ngành (thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, công an, quản lý thị trường, chính quyền địa phương…) kiểm tra một số lò mổ không đạt yêu cầu, phối hợp xử lý, kể cả đóng cửa. Cùng với đó, siết chặt quy định về vận chuyển sản phẩm giết mổ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan phối hợp kiểm soát chặt hàng hóa, thực phẩm, động vật qua biên giới, nhất là nhập khẩu trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp đưa động vật, sản phẩm nhiễm bệnh ra tiêu thụ.