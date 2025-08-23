Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một đường dây lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở đặt tại Campuchia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, bắt 7 đối tượng

Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa phối hợp triệt phá chuyên án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng với số tiền đặc biệt lớn, lên tới hàng ngàn tỉ đồng do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia- Ảnh 1.
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia- Ảnh 2.

Nguyễn Thanh Tùng và nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền có trụ sở tại Campuchia. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam làm việc để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn của đường dây này là lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung "quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video".

Với thủ đoạn này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò "lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng" để dụ dỗ nạn nhân tham gia.

Khi bị hại "sập bẫy", các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng ngàn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia- Ảnh 3.

Nguyễn Thanh Tùng và Ngô Văn Thắng trong đường dây lừa đảo

Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Sau khi điều tra, làm rõ, ngày 26-6-2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" gồm: Nguyễn Thanh Tùng; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, ngụ xã Đại Hải, TP Cần Thơ); Lê Tấn Sang (SN 1994, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP HCM); Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, ngụ phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh); Ngô Văn Thắng (SN 2002, ngụ phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, ngụ phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, ngụ phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tin liên quan

Đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng: Khởi tố thêm 20 đối tượng

Đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng: Khởi tố thêm 20 đối tượng

(NLĐO) - 4 bị can là nhân viên các ngân hàng đã cấu kết cho nhóm đối tượng thực hiện đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng.

Công an TP HCM kết luận vụ rửa tiền có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long

(NLĐO) - Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long cùng các nhân viên.

Triệt phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền 1.200 tỉ đồng

(NLĐO)- Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền với giao dịch hàng ngàn tỉ đồng

lừa đảo chiếm đoạt tài sản lừa đảo trên không gian mạng rửa tiền đường dây rửa tiền công an tỉnh Thanh Hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo