Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa phối hợp triệt phá chuyên án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng với số tiền đặc biệt lớn, lên tới hàng ngàn tỉ đồng do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Nguyễn Thanh Tùng và nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền có trụ sở tại Campuchia. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam làm việc để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn của đường dây này là lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung "quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video".

Với thủ đoạn này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò "lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng" để dụ dỗ nạn nhân tham gia.

Khi bị hại "sập bẫy", các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng ngàn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Nguyễn Thanh Tùng và Ngô Văn Thắng trong đường dây lừa đảo

Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Sau khi điều tra, làm rõ, ngày 26-6-2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" gồm: Nguyễn Thanh Tùng; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, ngụ xã Đại Hải, TP Cần Thơ); Lê Tấn Sang (SN 1994, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP HCM); Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, ngụ phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh); Ngô Văn Thắng (SN 2002, ngụ phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, ngụ phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, ngụ phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.