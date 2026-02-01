HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Phá đường dây ma túy nhắm trực tiếp vào học sinh, sinh viên

Nguyễn Hưởng

(NLĐOO)- Quảng cáo "không mùi, không nghiện" dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill, Nguyễn Công Oanh đã bán nhiều đơn hàng có ma túy giao đi các tỉnh.

Ngày 1-2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết Cục vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD, nhắm trực tiếp vào thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Triệt phá đường dây ma túy thanh thiếu niên qua thuốc lá điện tử tại Hà Nội - Ảnh 1.

Nguyễn Công Oanh bị bắt quả tang trên đường giao hàng. Ảnh: C04

Theo cảnh sát, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng. Sau đó vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, nhiều người tiêu thụ không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy, do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo "không mùi, không nghiện".

Ngày 9-1, C04 đã chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Công Oanh (SN 2002, trú tại số 3A ngõ 656/12 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội) khi mang 7 đơn hàng có ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh đi các tỉnh.

Mở rộng điều tra, C04 đã phối hợp Công an các tỉnh: Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên tổ chức đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng trong đường dây.

Bước đầu, C04 bắt giữ 17 đối tượng, vật chứng thu giữ 9 kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung lịch CBD, 7,5 lít dung dịch có chứa ma túy thành phẩm, 308 điếu thuốc tẩm ma túy tobaco.

Bước đầu qua giám định, lực lượng chức năng xác định các mẫu trên đều chứa chất ma túy.

