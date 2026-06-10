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Pháp luật

Phá đường dây sản xuất hơn 27.000 chai dầu gió giả, bắt tạm giam 2 người

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 2 người trong đường dây sản xuất dầu gió giả, thu giữ hơn 27.000 sản phẩm cùng tang vật trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người giữ vai trò cầm đầu trong đường dây sản xuất hàng giả để điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả lớn nhất năm 2026 - Ảnh 1.

Lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để sản xuất dầu gió giả, 2 người bị khởi tố. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo cơ quan công an, trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và Công an xã Phước Lý phát hiện, triệt phá một đường dây lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để tổ chức sản xuất dầu gió giả mạo nhãn hiệu E.B..

Kiểm tra cơ sở này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 27.000 chai dầu gió các loại cùng nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất. Tổng giá trị số tang vật được xác định hơn 2 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và mở rộng truy xét các đối tượng liên quan, cơ quan công an xác định 2 bị can giữ vai trò chính trong đường dây nên đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả quy mô lớn được đánh giá là góp phần ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng trên thị trường.

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