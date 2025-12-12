HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Văn hóa - Văn nghệ

Phạm Thế Vĩ, Thanh Ngọc, Quốc Đại hội ngộ chương trình nghệ thuật "Mùa thu và mãi mãi"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Một đêm nhạc nức lòng người hâm mộ với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng và những giai điệu tự hào


Phạm Thế Vĩ, Thanh Ngọc, Quốc Đại hội ngộ chương trình nghệ thuật "Mùa thu và mãi mãi" - Ảnh 1.

Từ trái sang: NSƯT Phạm Thế Vĩ, ca sĩ Thanh Ngọc, Quốc Đại

Tối 12-12, tại Nhà hát UEF (tầng 15, cơ sở 141 Điện Biên Phủ, TP HCM), chương trình nghệ thuật "Mùa thu và mãi mãi" tuần thứ 3 với chủ đề "Việt Nam trong trái tim ta" sẽ diễn ra trong không khí ấm áp, lắng đọng nhưng cũng đầy tươi sáng của tuổi trẻ.

Đây là chuỗi chương trình do Trung tâm Nghệ thuật TP HCM phối hợp triển khai như một hành trình dài nhằm lan tỏa giá trị của âm nhạc truyền thống cách mạng đến cộng đồng sinh viên – những người trẻ đang viết tiếp khát vọng dựng xây đất nước.

Âm nhạc – tiếng nói của bản sắc và niềm tự hào Việt

"Việt Nam trong trái tim ta" được xây dựng như một thông điệp xuyên suốt: Âm nhạc không chỉ là cảm xúc mà còn là ký ức, là tinh thần dân tộc, là nhịp đập của lòng yêu nước đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đối với sinh viên UEF, những ca khúc cách mạng được làm mới, sắp đặt tinh tế và trình diễn trong ngữ cảnh hiện đại đã trở thành một "cầu nối" cảm xúc – nơi mỗi người trẻ tìm lại cội nguồn bản sắc, nhận diện giá trị văn hóa, và được truyền cảm hứng về trách nhiệm công dân.

Phạm Thế Vĩ, Thanh Ngọc, Quốc Đại hội ngộ chương trình nghệ thuật "Mùa thu và mãi mãi" - Ảnh 2.

Nhóm hát Mắt ngọc

Chủ đề lần này mang sắc thái tươi sáng, tràn đầy năng lượng, nhấn mạnh sự đoàn kết và niềm tin vào tương lai. Những giai điệu vang lên như hòa chung một nhịp đập, nhắc nhớ rằng dù ở bất kỳ thời đại nào, tình yêu quê hương vẫn luôn là mạch nguồn tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Dàn ca sĩ mang lại chiều sâu và sức trẻ

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng các nhóm biểu diễn trẻ, tạo nên một tổng thể phong phú, đa sắc màu: NSƯT Phạm Thế Vĩ – giọng ca sở hữu nội lực và tính truyền cảm độc đáo, mang đến không khí trang trọng và chất "đỏ" đặc trưng của chương trình. 

Ca sĩ Quốc Đại, Thanh Ngọc, Hồ Tuấn Phúc, Phạm Đồng, Diệu Ly – những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, góp phần tạo nên màu sắc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn tôn trọng tinh thần nguyên bản của các tác phẩm cách mạng.

Đặc biệt, ca sĩ trẻ Phạm Thiêng Ngân (UEF) – đại diện cho thế hệ trẻ, khẳng định rằng âm nhạc truyền thống cách mạng không hề "xa lạ", mà hoàn toàn có thể hòa nhịp trong đời sống nghệ thuật sinh viên.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của: Nhóm Nhật Nguyệt, nhóm 135, rapper Minh Hy, nhóm múa Viva đem đến sự kết hợp thú vị giữa tân nhạc, rap, múa và các yếu tố trình diễn mới, mở rộng không gian thưởng thức và tạo nhịp năng lượng mạnh mẽ cho đêm diễn.

Phạm Thế Vĩ, Thanh Ngọc, Quốc Đại hội ngộ chương trình nghệ thuật "Mùa thu và mãi mãi" - Ảnh 3.

Ca sĩ Quốc Đại

Dẫn chương trình: Xuân Nghĩa – người kể chuyện tinh tế, giúp dẫn dắt khán giả đi qua các cung bậc cảm xúc. Sự giao thoa giữa nghệ sĩ chuyên nghiệp và sinh viên tạo nên một "bản hòa âm" của nhiều thế hệ – đúng tinh thần mà chương trình hướng đến: truyền thống không đứng yên, mà tiếp tục sống trong trái tim của người trẻ.

Chương trình như "Mùa thu và mãi mãi" là hoạt động văn nghệ theo định kỳ và là một không gian giáo dục mềm, nơi sinh viên nghĩ về cội nguồn, được nuôi dưỡng tình yêu nước bằng những giá trị nghệ thuật nhân văn.


"Khi âm nhạc truyền thống cách mạng tiếp tục được đưa vào môi trường đại học bằng những hình thức sáng tạo và gần gũi, nó không chỉ được bảo tồn mà còn được tái sinh, sống động, truyền cảm, và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Đêm nhạc hứa hẹn sẽ là một lời khẳng định: Bản sắc Việt, niềm tự hào Việt và tinh thần Việt sẽ mãi được người trẻ tiếp bước – bằng âm nhạc, bằng khát vọng và bằng chính trái tim mình" – NSƯT Phạm Thế Vĩ chia sẻ.


Tin liên quan

Cẩm Vân, Phạm Thế Vĩ, Giang Hồng Ngọc hội ngộ tại HTV với "Trò chuyện cùng thời gian"

Cẩm Vân, Phạm Thế Vĩ, Giang Hồng Ngọc hội ngộ tại HTV với "Trò chuyện cùng thời gian"

(NLĐO) - Chương trình âm nhạc với những ca khúc hào hùng, lưu dấu thời gian và sự tham gia của nhiều ca sĩ được công chúng yêu mến, trong đó có Cẩm Vân

Tạ Minh Tâm, Ánh Tuyết xúc động trước thành quả học trò của NSƯT Phạm Thế Vĩ

(NLĐO) - Nỗ lực đưa âm nhạc thính phòng đến gần hơn với công chúng, NSƯT Phạm Thế Vĩ đã tạo cơ hội quý cho học trò.

