Bạn đọc

Pháp lý vụ cô gái tố tiệm chụp ảnh photobooth gắn camera, phát tán hình ảnh thay đồ

Anh Vũ

(NLĐO) - Cô gái 18 tuổi ở Hà Nội đã tố tiệm chụp ảnh phát tán hình ảnh mình thay đồ lên nhiều website, diễn đàn người lớn.

Mạng xã hội vừa "dậy sóng" với thông tin cô gái tố tiệm chụp ảnh (photobooth Hàn Quốc) gắn camera, phát tán hình ảnh thiếu nữ đang thay đồ lên nhiều website, diễn đàn người lớn.

img

Tiệm chụp ảnh photobooth - nơi xảy ra vụ việc.

Theo nội dung đăng tải, sáng 23-9, cô gái 18 tuổi cùng 3 người bạn đến tiệm chụp ảnh Hàn Quốc trên đường Bạch Mai, phường Bạch Mai (Hà Nội) để chụp ảnh.

Tại đây, cô gái 18 tuổi có thay đồ. Sau đó buổi chụp ảnh diễn ra bình thường.

Đến ngày 4-10, cô gái hốt hoảng phát hiện clip mình cùng bạn thay đồ tại tiệm chụp ảnh trên trang mạng "đen". Ngoài ra, cô gái cũng phát hiện có 27 trường hợp khác cũng gặp tình cảnh tương tự.

Sau khi phản ánh đến tiệm chụp ảnh, tiệm lý giải đây không phải là phòng để thay đồ.

Hiện Công an phường Bạch Mai đang xác minh phản ánh trên.

Tuyệt đối không được ghi hình

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết đời sống riêng tư, bí mật cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ; trong đó, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, theo Điều 21 Hiến pháp năm 2013 và Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015

Phòng thay đồ là không gian riêng tư tuyệt đối, không được phép quan sát hay ghi hình dưới bất kỳ hình thức nào. Việc lắp đặt camera trong khu vực này không thông báo cho khách hàng, lại càng không thể được biện minh bằng lý do "giám sát an ninh" hay "quản lý tài sản".

Cả khi clip chưa bị phát tán, hành vi ghi hình lén cũng đã là xâm phạm nghiêm trọng quyền nhân thân. Còn khi hình ảnh, video nhạy cảm bị lan truyền lên mạng xã hội, thì đây không chỉ là vi phạm đạo đức mà là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây tổn hại nặng nề đến danh dự, nhân phẩm nạn nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội.

Về chế tài thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả mà xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, đến bồi thường trách nhiệm dân sự.

Về xử lý hành chính, Điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP) quy định phạt 10-20 triệu đồng nếu lan truyền hình ảnh, video nhạy cảm của người khác trên mạng xã hội.

Về trách nhiệm hình sự, hành vi phát tán ảnh, video nhạy cảm có thể bị xem xét truy cứu theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), mức phạt có thể lên đến 15 năm tù.

Ngoài ra, nếu người bị phát tán hình ảnh bị xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy tố thêm "tội làm nhục người khác" theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015.

Bên cạnh đó, người bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.

Triều cường dâng cao, giao thông ở TP HCM "tê liệt" giờ tan tầm

Triều cường dâng cao, giao thông ở TP HCM "tê liệt" giờ tan tầm

(NLĐO) - Ngày mai (6-11), triều cường được dự báo sẽ lên đỉnh. Dù vậy, chiều tối nay triều cường đã bắt đầu dâng cao.

CSGT TP HCM “soi” vi phạm ngay trong bãi xe trường học

(NLĐO) - Kiểm tra bãi xe Trường THPT Phạm Văn Sáng, tổ công tác phát hiện 5 xe máy do học sinh chạy đến trường.

Công an cấp xã TP HCM sẽ đến từng nhà để thu thập dữ liệu về xe

(NLĐO) - Hiện TP HCM có 12.000.000 xe cần phải rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu.

