Phan Đinh Tùng lên tiếng

Ca sĩ Phan Đinh Tùng đang trở thành cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều những ngày gần đây với những đồn đoán xoay quanh hôn nhân với bà xã Thái Ngọc Bích. Từ hiện tượng vợ chồng ca sĩ Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích khá lâu không còn xuất hiện cùng nhau, ca sĩ Thái Bích Ngọc thường có những chia sẻ tâm trạng về cô đơn, một mình… cư dân mạng đồn "hôn nhân Phan Đinh Tùng có vấn đề".

Giữa lúc mạng xã hội liên tục bàn tán, mới đây Phan Đinh Tùng đã có những chia sẻ mới. Tuy nhiên những chia sẻ này liên quan đến vấn đề bản quyền ca khúc "Khúc hát mừng sinh nhật" đình đám của anh.

Theo chia sẻ từ phía nam ca sĩ, hiện giữa Phan Đinh Tùng và một số cá nhân, tổ chức đang tồn tại tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với ca khúc "Khúc hát mừng sinh nhật' cùng 5 album âm nhạc khác.

Đây đều là những sản phẩm gắn bó với sự nghiệp của Phan Đinh Tùng và giúp nam ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trong khi cư dân mạng vẫn đang "hóng" phản hồi của ca sĩ Phan Đinh Tùng về những tin đồn quanh trạng thái hôn nhân hiện tại thì anh tuyệt nhiên không đề cập đến. Nam ca sĩ vẫn giữ phong cách kín tiếng quen thuộc và tập trung cập nhật công việc cá nhân.

Trong khi đó, về phía Thái Ngọc Bích, cư dân mạng lại tiếp tục soi ra nhiều chi tiết được cho là khá tâm trạng. Thời gian gần đây, bà xã Phan Đinh Tùng thường xuyên đăng tải các dòng trạng thái mang màu sắc cô đơn, nhắc đến chuyện "một mình", sống chân thành hay học cách yêu thương bản thân.

Cách đây 1 ngày, Thái Ngọc Bích còn chia sẻ clip tự đưa con đi học và chia sẻ câu chuyện dạy con sống tử tế và chân thành trong cuộc sống. Điều khiến cư dân mạng chú ý là trong những hoạt động đời thường gần đây của cô đều không có sự xuất hiện của Phan Đinh Tùng.

Dẫu vậy, tất cả hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cư dân mạng. Người trong cuộc chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến tin đồn hôn nhân.

Phan Đinh Tùng và bà xã Thái Ngọc Bích là một trong những cặp đôi kín tiếng nhưng bền bỉ của showbiz Việt.

Cặp đôi có hai bé là Noel cùng bé Noah. Suốt gần 15 năm bên nhau, Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích nhiều lần khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình nhẹ nhàng, ít thị phi nhưng vẫn giữ được sự ngọt ngào như thuở mới yêu.