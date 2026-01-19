HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Phan Đinh Tùng hỏi "bao tiền một mớ bình yên"?

Thùy Trang

(NLĐO) - Phan Đinh Tùng ra mắt MV "Bao tiền một mớ bình yên" - lời sẻ chia dành cho những tâm hồn mỏi mệt.

Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên?

Phan Đinh Tùng hỏi "bao tiền một mớ bình yên"? - Ảnh 1.

Phan Đinh Tùng hỏi "bao tiền một mớ bình yên"?

Đó là câu hỏi Phan Đinh Tùng gửi gắm tới khán giả khi chính thức ra mắt tập 3 của dự án ĐINH MUSIC MV mang tên "Bao tiền một mớ bình yên", một ca khúc giàu cảm xúc, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, dành cho những ai đã và đang đi qua những ngày nhiều lo toan, áp lực.

"Bao tiền một mớ bình yên" không kể câu chuyện bi kịch hay cao trào kịch tính, mà chọn cách chạm đến người nghe bằng sự chậm rãi, chiêm nghiệm.

Ca khúc như một khoảng dừng cần thiết giữa guồng quay vội vã của cuộc sống, nơi mỗi người có thể lắng lại để tự hỏi: điều gì mới thực sự quan trọng với mình.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Phan Đinh Tùng cho biết: "Với Tùng, bình yên không đến từ những điều lớn lao, mà từ sự đồng cảm, lắng nghe và yêu thương mà khán giả đã dành cho Tùng suốt chặng đường làm nghề".

Phan Đinh Tùng hỏi "bao tiền một mớ bình yên"? - Ảnh 2.

Phan Đinh Tùng muốn sản phẩm thiên về chiều sâu

Cho phép Tùng dùng âm nhạc lần này như một lời sẻ chia, nhẹ nhàng nhắc nhau giữ lại bình yên cho chính mình. MV "Bao tiền một mớ bình yên" tiếp tục cho thấy hình ảnh một Phan Đinh Tùng điềm đạm, từng trải, không chạy theo xu hướng mà trung thành với giá trị cảm xúc và chiều sâu nội tâm.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của dự án ĐINH MUSIC MV, nơi nam ca sĩ dùng âm nhạc như một hình thức đối thoại với khán giả - chân thành, gần gũi và không phô trương.

Mong muốn hiện tại của Phan Đinh Tùng

Dù gắn liền với "Khúc hát mừng sinh nhật" - ca khúc được xem là nổi tiếng nhất trong sự nghiệp và đã vượt khỏi khuôn khổ một bài hát thông thường để trở thành giai điệu quen thuộc của nhiều thế hệ, Phan Đinh Tùng cho biết anh không dừng lại ở những gì đã có.

Ở giai đoạn hiện tại, nam ca sĩ mong muốn mang đến nhiều hơn những sản phẩm có chiều sâu, phản ánh đúng tâm thế của một người nghệ sĩ đã đi qua đủ thăng trầm để trân trọng sự bình yên.

Phan Đinh Tùng hỏi "bao tiền một mớ bình yên"? - Ảnh 3.

Được yêu mến, Phan Đinh Tùng mong mỏi mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng

Phan Đinh Tùng, sinh năm 1975, là ca sĩ trưởng thành từ phong trào nhạc trẻ TP HCM cuối thập niên 1990. Anh từng là thành viên nổi bật của nhóm nhạc MTV trước khi tách nhóm và xây dựng sự nghiệp solo vào đầu những năm 2000.

Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều ca khúc quen thuộc như "Khúc hát mừng sinh nhật", "Bởi vì anh yêu em", "Ngồi bên em" … Phan Đinh Tùng là chủ nhân của nhiều giải thưởng uy tín như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng. Năm 2024, anh tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng khi tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Phan Đinh Tùng hỏi "bao tiền một mớ bình yên"? - Ảnh 4.

Phan Đinh Tùng cho biết anh không dừng lại ở những gì đã có

MV "Bao tiền một mớ bình yên" hiện đã chính thức ra mắt, như một lời nhắn nhủ dịu dàng: giữa bộn bề cuộc sống, đôi khi điều quý giá nhất không phải là thứ ta có thể mua được, mà là bình yên ta đủ tỉnh táo để giữ lại cho mình.

