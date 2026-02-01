HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Phan Đinh Tùng nói thay tiếng lòng người Việt xa xứ

Thùy Trang

(NLĐO) - Phan Đinh Tùng tạo ấn tượng với ca khúc "Nước ngoài", một câu chuyện không màu hồng nhưng rất thật và cảm xúc.

Phan Đinh Tùng làm lại bản hit "Nước ngoài" của Phan Mạnh Quỳnh

Phan Đinh Tùng hát cho người Việt xa xứ - Ảnh 1.

Phan Đinh Tùng làm mới bản hit "Nước ngoài" của Phan Mạnh Quỳnh

Giữa những ngày Tết đến, xuân về, khi phố xá bắt đầu rực rỡ sắc hoa, khi những chuyến xe hồi hương nối dài trên quốc lộ, Phan Đinh Tùng lại chọn một lát cắt rất khác để bước vào dự án Đinh Music: ca khúc "Nước ngoài", một bản nhạc đầy cảm xúc, chậm và nhiều suy tư, như một lời tự sự dành cho những người không thể về nhà đúng dịp đoàn viên.

"Nước ngoài" không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Phan Đinh Tùng chọn ca khúc này bởi tính chân thật và tình yêu quê hương. Anh dõi theo dòng chảy cuộc sống, nhìn thấy làn sóng người Việt rời quê hương đi xuất khẩu lao động, đi tìm cơ hội nơi xứ người. 

Đằng sau những cụm từ nghe rất "sáng" như đổi đời, gửi tiền về nhà, lại là những tháng ngày cô độc, những mùa đông lạnh lẽo, những cái Tết chỉ có màn hình điện thoại và vài phút gọi vội về quê.

Ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh vốn đã là một bản hit chiếm trọn trái tim khán giả. Phan Đinh Tùng không làm mới để gây sốc, mà để đặt lại thông điệp đầy ý nghĩa về cuộc sống của những người con tha phương, đồng thời nhắc người trẻ rằng dịp Tết đến thì ai cũng muốn về quê sum vầy gia đình.

Nếu bản gốc mang dáng dấp một lời kể mộc mạc, thì phiên bản của Phan Đinh Tùng được khoác lên chiếc áo orchestra trang trọng. Trống, cello, violin, piano hòa quyện, tạo nên những lớp cảm xúc dâng trào, như chính hành trình đánh đổi của những người con xa xứ.

Phan Đinh Tùng hát cho người Việt xa xứ - Ảnh 2.

Trong dòng chảy nhạc xuân ngày Tết, "Nước ngoài" của Phan Đinh Tùng trở nên nổi bật

So với bản gốc, "Nước ngoài" phiên bản Phan Đinh Tùng không chỉ kể, mà có lúc gần như "thét" lên nỗi lòng. Những nốt cao sáng, dày, đầy nội lực không phô diễn kỹ thuật, mà để đẩy cảm xúc đến tận cùng. Ở đó có sự từng trải của một người đàn ông đã đi qua đủ thăng trầm, giống như một người anh lớn đang vỗ về, chia sẻ, chứ không chỉ khóc cùng nhân vật.

Không chỉ buồn, mà còn là hy vọng

Ca khúc "Nước ngoài" buồn, nhưng không tuyệt vọng. Phan Đinh Tùng tin rằng ca khúc này mở ra một niềm hy vọng rất người. Hình ảnh "một mai nắng xanh trời… về trong đôi mắt rạng ngời" chính là ánh sáng của ngày đoàn viên.

Phan Đinh Tùng hát cho người Việt xa xứ - Ảnh 3.

"Nước ngoài" là ca khúc buồn

Với Gen Z, đó là lời nhắc hãy đi xa bằng khát vọng, nhưng đừng quên gốc rễ. Với những người U30, 40, 50, những trụ cột gia đình thì bài hát như một cái ôm tinh thần, rằng sự hy sinh ấy không vô nghĩa. Và với những người mẹ, người cha có con ở nước ngoài, "Nước ngoài" là lời thủ thỉ về sự chờ đợi của cha mẹ chính là động lực lớn nhất để con cái vượt qua "gió rét bên trời".

Với MV "Nước ngoài", dưới bàn tay đạo diễn Mr. Tô, không kể câu chuyện của một người, mà là hàng triệu phận người Việt. Những đêm làm việc lặng lẽ, những cuộc gọi chỉ dám nói "con ổn", những nỗi đau phải giấu đi để người ở quê yên lòng. Đó là sự thật không màu hồng, nhưng rất cần được nói ra, nhất là khi Tết về, người ta càng thấm thía hai chữ đoàn viên.

Phan Đinh Tùng hát cho người Việt xa xứ - Ảnh 4.

Nhưng cũng là ca khúc giàu ý nghĩa và cảm xúc

Có lẽ, giữa muôn vàn bản nhạc rộn ràng ngày xuân, "Nước ngoài" của Phan Đinh Tùng chọn đi chậm lại. Để nhắc chúng ta rằng, không phải ai cũng có mặt trong bữa cơm tất niên, và đôi khi, vinh quang lớn nhất của đời người chỉ là được trở về nhà, sau tất cả.

Phan Đinh Tùng chia sẻ thêm: MV "Nước ngoài" lần này Tùng muốn hiện thực câu chuyện trong nội dung bài hát, một câu chuyện của một người con xa quê, xa mẹ, xa người yêu để đi nước ngoài mưu sinh.

Ở nơi xứ người, người con lặng lẽ làm việc qua ngày, chỉ mong mỗi cuộc gọi về nhà đủ để mẹ yên lòng.

