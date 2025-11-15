Phân làn khẩn cấp đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Trước nỗi ám ảnh tai nạn giao thông do xe máy đi chung làn với xe tải nặng, xe container trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Sở Xây dựng TP HCM vừa ra "tối hậu thư", yêu cầu phân làn khẩn cấp.

Hiểm họa rình rập

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn là trục vận tải hàng hóa quan trọng, kết nối các khu công nghiệp lớn với quốc lộ và cửa ngõ. Dù vậy, tuyến đường này đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng khi xe máy phải di chuyển chung làn với xe tải nặng và xe container.

Việc làn đường không tách biệt rõ ràng, cộng với tình trạng nhiều xe lớn thường xuyên lấn làn vượt ẩu, khiến người đi xe máy luôn đối mặt nguy cơ bị ép sát hoặc va chạm.

Chị Huyền Trang (ngụ phường Dĩ An) cho biết chị đã đi trên tuyến đường này từ thời học THPT đến đại học. Chị lo ngại: "Buổi sáng, học sinh đi qua đây rất đông nhưng xe tải lớn thường xuyên lấn làn vượt ẩu. Học sinh đi xe máy, xe đạp điện phải nép sát vào lề, thậm chí leo lên lề, vì xe lớn lấn hết làn đường. Tôi từng chứng kiến một xe container khi đang ôm cua thì bất ngờ lật ngang, may mắn là thời điểm đó không có xe máy nào bị va, đè".

Theo chị Cẩm Tú (ngụ phường Đông Hòa), việc đi chung làn với xe tải nặng và xe container là một "cuộc chiến" không cân sức, đầy rủi ro. Có 2 mối nguy hiểm chính: Thứ nhất, là điểm mù khổng lồ của xe tải và xe container, khiến người đi xe máy rất dễ lọt vào vùng tài xế không thể quan sát, dẫn đến nguy cơ bị tai nạn chỉ vì một cú chuyển làn. Thứ hai, là sự chênh lệch lớn về kích thước và trọng tải. Chị Tú lo ngại luồng gió xoáy từ các xe lớn chạy nhanh có thể làm xe máy loạng choạng, mất thăng bằng. Ngoài ra, chênh lệch về quãng đường phanh là một cái bẫy chết người. Xe máy có thể dừng ngay nhưng xe tải cần cả chục mét, khiến người đi xe máy dễ bị va chạm nếu xe tải phanh gấp.

Chị Tú khẳng định với người đi xe máy, đây thật sự là một cuộc "đánh cược tính mạng" mỗi ngày.

Cơ quan chức năng vừa cắm biển phân làn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn Ảnh: HUYỀN TRÂN

"Tối hậu thư"

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản khẩn, yêu cầu điều chỉnh hệ thống biển báo phân làn trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn và đường ĐT.743A, sau thời gian dài tuyến đường này xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo chỉ đạo, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group) phải hoàn tất việc điều chỉnh trước ngày 15-11. Nếu chậm trễ hoặc để xảy ra tai nạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Phương án phân làn được Sở Xây dựng TP HCM quy định cụ thể trên toàn bộ các đoạn tuyến: từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi, từ đường Điện Biên Phủ đến đường Võ Văn Kiệt (tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn) và đoạn Bình Thắng - Quốc lộ 1 (trên đường ĐT.743A).

Cụ thể, việc phân làn như sau: Làn sát dải phân cách giữa: dành riêng cho các loại ô tô; làn giữa: dành cho ô tô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt và xe tải dưới 3,5 tấn; làn sát vỉa hè: dành cho mô tô, xe 2 bánh và 3 bánh.

Việc tách làn này được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh mật độ xe container và xe tải nặng trên 2 tuyến đường luôn ở mức cao.

Sở Xây dựng đồng thời giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Đoạn Quản lý sửa chữa công trình giao thông Bình Dương chuẩn bị phương án triển khai thay thế nếu Becamex Group không thực hiện đúng hạn. Mọi chi phí liên quan việc điều chỉnh hệ thống biển báo đều do Becamex Group chi trả.

Đối với các đoạn có đường song hành, Sở Xây dựng yêu cầu khảo sát lại, đề xuất phương án tách riêng làn xe 2 bánh với làn xe tải và gửi báo cáo trước ngày 20-11.

Hai tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn và ĐT.743A từ lâu đã là "điểm nóng" tai nạn giao thông. Trong năm 2025, liên tiếp xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng, bao gồm 2 vụ chết người trên đường ĐT.743A trong tháng 7 và 1 vụ vào tháng 10. Gần nhất, sáng 8-11, vụ va chạm giữa xe máy và xe container đã khiến 3 người thiệt mạng.

Xóa "điểm đen" tai nạn, quyết giảm 336 điểm ùn tắc Sở Xây dựng TP HCM và Công an TP HCM vừa phối hợp triển khai nhiều giải pháp kéo giảm ùn ứ, tai nạn giao thông, trong đó việc điều chỉnh tại ngã tư Thủ Đức cho thấy hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, phương án bao gồm: Lắp dải phân cách di động tại giao lộ Võ Văn Ngân - Lê Văn Chí để CSGT Rạch Chiếc chủ động đóng, mở theo thực tế; mở nhánh rẽ phải từ xa lộ Hà Nội vào đường Võ Văn Ngân; bổ sung biển "Ngoại lệ" cho xe buýt quay đầu tại giao lộ Lê Văn Việt - Quang Trung. Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức được giao phối hợp nhà đầu tư khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả sau 30 ngày. TP HCM cũng vừa chính thức xóa "điểm đen" tai nạn giao thông cuối cùng tại khu vực cầu Kênh Một Tấn (phường Phước Long), sau 12 tháng nơi đây không ghi nhận thêm vụ tai nạn nào. Vị trí này từng xảy ra nhiều va chạm nghiêm trọng do tồn tại các điểm mở dải phân cách và lối rẽ tự phát. Để khắc phục, thành phố đã đóng 5 điểm mở dải phân cách, xóa đường kết nối tự phát, đồng thời bổ sung biển báo và phân làn rõ ràng hơn (tách làn ô tô - xe máy) trên đoạn từ cầu Phú Hữu đến cầu Kênh Một Tấn. Hiện TP HCM đang lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để mở rộng cầu, dự kiến khởi công vào quý I/2026 và hoàn thành trong quý III/2026. Song song đó, TP HCM đang tập trung kéo giảm 336 điểm nguy cơ ùn tắc, trong đó 186 điểm nằm tại khu vực trung tâm và các cửa ngõ. Các giải pháp trọng tâm gồm: điều tiết, phân luồng hợp lý; điều chỉnh biển báo, đèn tín hiệu; đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn (An Phú, Vành đai 2, Vành đai 3, Mỹ Thủy); ứng dụng công nghệ giao thông thông minh. Thành phố cũng huy động lực lượng công an, ngành giáo dục, địa phương và Thanh niên xung phong phối hợp xử lý ùn tắc tại các trường học, cảng và các điểm nóng giao thông khác.



