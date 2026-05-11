Văn hóa - Văn nghệ

Phan Nhật Khánh lưu diễn Hàn Quốc, được kiều bào yêu mến

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Nghệ sĩ Phan Nhật Khánh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả kiều bào trong chuyến lưu diễn tại xứ sở kim chi

Phan Nhật Khánh lưu diễn Hàn Quốc được kiều bào yêu mến - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phan Nhật Khánh và NSƯT Phượng Hằng biểu diễn tại Hàn Quốc

Trong chương trình "Ký kết nối yêu thương – Ký ức quê hương Việt" diễn ra tại chùa Liên Hoa, An San, Hàn Quốc, nghệ sĩ Phan Nhật Khánh đã để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng kiều bào khi mang tiếng hát, lời ca quê hương đến với cộng đồng người Việt xa xứ.

Chính sự trẻ trung, gần gũi và giàu năng lượng của anh đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả đồng hương. Chuyến lưu diễn đầu tiên tại Hàn Quốc cũng trở thành một dấu ấn đáng nhớ đối với nam nghệ sĩ.

Điểm hẹn của tình quê nơi đất khách

Chương trình "Ký kết nối yêu thương – Ký ức quê hương Việt" với mong muốn kết nối cộng đồng người Việt, gây quỹ cho các hoạt động Phật sự và chăm lo đời sống tinh thần cho bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.

Phan Nhật Khánh lưu diễn Hàn Quốc được kiều bào yêu mến - Ảnh 2.

NSƯT Kim Tử Long bày tỏ lời cảm ơn của nghệ sĩ trong nước khi được đóng góp sức mình trong công việc đầy ý nghĩa của chương trình "Ký kết nối yêu thương – Ký ức quê hương Việt" diễn ra tại chùa Liên Hoa, An San, Hàn Quốc

"Giữa không gian đậm nghĩa tình quê hương, nhiều tiết mục ca nhạc, cải lương mang âm hưởng dân tộc đã vang lên đầy xúc động. Tôi xúc động vô cùng khi đón nhận tình cảm của số đông khán giả kiều bào dành cho chúng tôi trong chuyến lưu diễn hai suất vào đầu tháng 5 này" – NS Phan Nhật Khánh nói.

Chương trình có sự tham gia của NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Phượng Hằng, ca sĩ Nhật Minh, MC La Thoại Phi cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Phan Nhật Khánh ghi dấu ấn bằng phong cách trẻ trung

Xuất hiện trong chương trình, nghệ sĩ Phan Nhật Khánh nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả bởi phong cách biểu diễn sinh động, trẻ trung và gần gũi.

Anh cùng NSƯT Phượng Hằng biểu diễn ca cảnh "Tình chàng ý thiếp" đậm chất cải lương tuồng cổ, nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả đồng hương.

Nhiều khán giả xúc động khi nghe những làn điệu vọng cổ, những ca khúc quê hương vang lên giữa lòng Hàn Quốc. Không khí sân khấu nhiều lúc trở nên ấm áp như một buổi họp mặt gia đình của những người con Việt xa quê.

Phan Nhật Khánh lưu diễn Hàn Quốc được kiều bào yêu mến - Ảnh 3.

NS Phan Nhật Khánh và NSƯT Phượng Hằng biểu diễn tại Hàn Quốc

NSƯT Kim Tử Long dành nhiều lời khen cho đàn em sau chương trình. Anh nhận xét: "Phan Nhật Khánh có phong cách biểu diễn rất sinh động, trẻ trung và biết cách tạo năng lượng cho sân khấu. Điều đáng quý là em diễn rất chân thành nên được khán giả kiều bào tại Hàn Quốc yêu mến và cổ vũ nồng nhiệt".

Chuyến đi đầu tiên đầy cảm xúc

Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Phan Nhật Khánh đến Hàn Quốc biểu diễn. Nam nghệ sĩ cho biết anh mang theo rất nhiều cảm xúc đặc biệt trong chuyến đi ý nghĩa này.

Nghệ sĩ Phan Nhật Khánh chia sẻ: "Khi đứng trên sân khấu và nhìn thấy bà con kiều bào xúc động hát theo những bài ca quê hương, tôi thật sự rất nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hàn Quốc biểu diễn và cảm nhận được tình cảm quá nồng hậu của khán giả đồng hương. Chương trình mang tên "Ký kết nối yêu thương – Ký ức quê hương Việt" khiến tôi nhớ rất nhiều về quê nhà, về sự gắn kết của người Việt dù ở bất cứ nơi đâu".

Phan Nhật Khánh lưu diễn Hàn Quốc được kiều bào yêu mến - Ảnh 4.

NS Phan Nhật Khánh được khán giả kiều bào yêu mến

Trong hành trình lưu diễn, các nghệ sĩ cũng dành thời gian giao lưu, thăm hỏi người lao động Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Những câu chuyện đời thường, những tiếng cười và lời ca quê hương đã tạo nên bầu không khí chan chứa nghĩa tình. Giữa nhịp sống hiện đại nơi xứ người, hình ảnh ngôi chùa Việt cùng những chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều kiều bào.

Phan Nhật Khánh lưu diễn Hàn Quốc được kiều bào yêu mến - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Phan Nhật Khánh (người thứ hai từ trái sang) cùng các diễn viên tham gia phim "Như hạt mưa sa"

Một nghệ sĩ đa tài và miệt mài với nghề

Sau chương trình tại Hàn Quốc, nghệ sĩ Phan Nhật Khánh nhanh chóng trở về Việt Nam để tiếp tục tham gia đoàn phim "Như hạt mưa sa" của Đài Truyền hình Vĩnh Long do đạo diễn Trương Dũng dàn dựng.

Trong nhiều năm qua, anh đã ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu cải lương, kịch nói và phim truyền hình. Ngoài khả năng biểu diễn, Phan Nhật Khánh còn có thể chơi thành thạo bảy loại nhạc cụ và từng đạt giải Quán quân trong một cuộc thi "Theo dấu thần tượng" do Đài Truyền hình VTV9 tổ chức.


Quán quân cải lương Nhật Khánh có duyên đóng vai hồn ma

Quán quân cải lương Nhật Khánh có duyên đóng vai hồn ma

(NLĐO) – Sau khi đoạt giải Quán quân "Theo dấu thần tượng" do VTV9 tổ chức, nghệ sĩ Nhật Khánh đắt show quay phim và cải lương mà theo anh đó là cơ hội để được thử thách.

Nhật Khánh - Quán quân "Theo dấu thần tượng" hóa thân Thổ địa "Táo quân"

(NLĐO) - Ngoài tài ca diễn, Nhật Khánh còn thành thạo 7 loại nhạc cụ dân tộc và tích cực quảng bá Đờn ca tài tử Nam Bộ tại trường học.

