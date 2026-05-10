Văn hóa - Văn nghệ

Gặp lại NSƯT Thanh Loan – ni cô Huyền Trang một thời của điện ảnh Việt

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Trong chuyến giao lưu văn nghệ sĩ ba thành phố Hà Nội – Huế – TP HCM diễn ra tại Huế, nhiều nghệ sĩ xúc động khi gặp lại NSƯT Thanh Loan


Gặp lại NSƯT Thanh Loan – ni cô Huyền Trang của một thời màn ảnh Việt - Ảnh 1.

NSƯT Thanh Loan tại lăng Tự Đức

Ngày 10-5, khép lại chuyến đi Giao lưu văn nghệ sĩ ba TP: Hà Nội, Huế, TP HCM, các văn nghệ sĩ đã bày tỏ niềm cảm xúc khi nói về NSƯT Thanh Loan (sinh năm 1951) - người từng ghi dấu ấn sâu đậm với vai ni cô Huyền Trang trong bộ phim kinh điển "Biệt động Sài Gòn" (1986)

Ở tuổi 75, bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và giữ trọn tình yêu với nghệ thuật cùng những ký ức đẹp của một thời điện ảnh cách mạng.

Vai diễn sống mãi với công chúng

Giữa không khí thân tình của chuyến giao lưu văn nghệ sĩ ba thành phố, sự xuất hiện của NSƯT Thanh Loan khiến nhiều người xúc động. Đã qua nhiều thập niên, khán giả và đồng nghiệp vẫn luôn nhớ đến bà qua hình ảnh ni cô Huyền Trang đầy bản lĩnh và giàu cảm xúc trong bộ phim "Biệt động Sài Gòn".

NSƯT Thanh Loan tâm sự rằng đó là vai diễn mang nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời nghệ thuật của bà. Đến hôm nay, mỗi khi gặp lại khán giả, bà vẫn được gọi bằng cái tên thân thương "ni cô Huyền Trang".

Gặp lại NSƯT Thanh Loan – ni cô Huyền Trang của một thời màn ảnh Việt - Ảnh 2.

MC Phương Huyền và NSƯT Thanh Loan tại Lăng Tự Đức

Với NSƯT Thanh Loan, tình yêu của khán giả dành cho vai diễn ấy chính là phần thưởng quý giá nhất của đời nghệ sĩ.

Trong các buổi trò chuyện cùng văn nghệ sĩ trẻ, bà cũng kể lại nhiều kỷ niệm về những ngày làm phim đầy gian khó nhưng giàu nhiệt huyết của thế hệ nghệ sĩ đi trước.

Qua đó, bà muốn nhắn gửi lớp diễn viên hôm nay phải biết giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, sống nghiêm túc với từng vai diễn và luôn trân trọng khán giả.

Gặp lại NSƯT Thanh Loan – ni cô Huyền Trang của một thời màn ảnh Việt - Ảnh 3.

NSƯT Thanh Loan với vai Ni cô Huyền Trang - vai diễn để đời

Niềm vui là con cháu sum vầy

Ở tuổi 75, NSƯT Thanh Loan hiện có ba cháu ngoại và hai cháu nội. Khi nhắc đến gia đình, ánh mắt người nghệ sĩ ánh lên niềm hạnh phúc bình dị. Bà nói rằng các cháu chính là nguồn vui mỗi ngày của mình.

Sự quây quần ấy giúp bà cảm nhận rõ hơn sự thanh thản sau một hành trình dài với nghệ thuật. Nhiều văn nghệ sĩ trong đoàn chia sẻ rằng điều khiến họ quý mến NSƯT Thanh Loan chính là sự nhẹ nhàng, đôn hậu và phong thái bình thản của một nghệ sĩ từng trải qua hào quang nhưng vẫn giữ được sự giản dị trong đời sống.

Âm thầm đồng hành cùng diễn viên trẻ

Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Thanh Loan tiếp tục tham gia hoạt động tại Hội Điện ảnh TP Hà Nội. Khi rời công tác quản lý, bà dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động giao lưu văn nghệ sĩ và gặp gỡ lớp diễn viên trẻ.

Nhiều diễn viên khi cần góp ý về vai diễn vẫn tìm đến bà để lắng nghe những chia sẻ chân thành từ một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Gặp lại NSƯT Thanh Loan – ni cô Huyền Trang của một thời màn ảnh Việt - Ảnh 4.

NSƯT Thanh Loan

Trong chuyến đi lần này, NSƯT Thanh Loan đánh giá rất cao ý nghĩa của hoạt động giao lưu văn nghệ sĩ ba thành phố Hà Nội – Huế – TP HCM.

Bà rất vui khi được gặp gỡ các nghệ sĩ trẻ, các diễn viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh trong đoàn.

Những cuộc trò chuyện nghề nghiệp và sự gắn kết giữa các thế hệ nghệ sĩ khiến chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn.

Lưu luyến trong đêm chia tay

Tối 9-5, trong chương trình văn nghệ sĩ "Giã bạn" chia tay đầy lưu luyến của đoàn văn nghệ sĩ ba thành phố, NSƯT Thanh Loan vẫn xuất hiện với nụ cười hiền hậu quen thuộc.

Bà bày tỏ hy vọng sẽ giữ đủ sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội trong những hoạt động ý nghĩa sắp tới.

Có lẽ điều khiến nhiều người xúc động khi gặp lại NSƯT Thanh Loan hôm nay không chỉ là ký ức về ni cô Huyền Trang của một thời màn ảnh Việt Nam, mà còn là hình ảnh một nghệ sĩ bước qua hào quang bằng sự bình thản, sống trọn với ký ức nghề và giữ mãi tình yêu với nghệ thuật.

