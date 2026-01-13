HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 7 bị đánh "hội đồng" ngay trên lớp học

Tr.Đức

(NLĐO)- Một nữ sinh bị các bạn nữ túm tóc, giật mạnh qua lại, kéo lê trên mặt đất và liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu và người

Trên mạng xã hội mới đây có lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị nhiều nữ sinh khác đánh "hội đồng" ngay trên lớp học trước sự chứng kiến của các bạn trong lớp.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng trong lớp học: Sự việc gây phẫn nộ trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh "hội đồng" ngay trong lớp học (Ảnh cắt từ Clip)

Theo hình ảnh trong 2 đoạn clip,1 nữ sinh bị ít nhất 3 bạn nữ khác túm tóc, giật mạnh qua lại, kéo lê trên mặt đất và liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu và người. Do bị đánh "hội đồng", nạn nhân không thể phản kháng, chỉ biết nằm dưới đất, ôm đầu khóc chịu trận.

Sự việc diễn ra ngay trên lớp học trước sự chứng kiến của nhiều học sinh nhưng không ai đứng ra can ngăn. Thậm chí, một số em còn vỗ tay tán thưởng.

Đoạn clip này được cho là xảy ra tại trường THCS Thăng Long (xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng).

Sau khi video được đăng tải, nhiều người bức xúc trước hành vi của các em học sinh tham gia đánh bạn cũng như thái độ vô cảm của những bạn chứng kiến.

Tối 13-1, lãnh đạo UBND xã An Phụ khẳng định đã nắm được sự việc trên và đã yêu cầu Trường THCS Thăng Long báo cáo.

Cũng theo vị lãnh đạo này, theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại lớp 7B, Trường THCS Thăng Long, vào giờ tan học chiều 31-12. Nạn nhân là nữ sinh P.T.P..

Sau khi bị đánh "hội đồng", nạn nhân về nhà không nói gì với ra đình. Tuy nhiên, vào các ngày 5-1 và 7-1 vừa qua, liên tiếp xuất hiện 2 đoạn clip trên mạng xã hội, biết chuyện gia đình đã đưa nữ sinh P.T.P. đến Bệnh viện Việt -Đức (Hà Nội) thăm khám. Sau đó, nữ sinh này được chuyển về bệnh viện ở Hải Dương để theo dõi, điều trị.

Kinh hoàng clip nữ sinh lớp 7 bị đánh "hội đồng" ngay trong lớp học - Ảnh 1.

Đại diện chính quyền địa phương cùng nhà trường đến thăm nữ sinh P. đang điều trị tại bệnh viện

Được biết, sau khi nằm bắt được sự việc, lãnh đạo xã Nam An Phụ, Phòng Văn hóa, nhà trường và Công an xã đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nữ sinh P..

UBND xã Nam An Phụ cũng giao cho công an xã khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

VIDEO: Bảo vệ chung cư "đánh hội đồng" một người đàn ông

(NLĐO)- Xuất hiện thông tin một số người mặc áo bảo vệ chung cư đánh người, Công an phường Tương Mai (TP Hà Nội) vào cuộc điều tra làm rõ.

Xôn xao video nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong trường học

(NLĐO) - Một nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong trường học trước sự chứng kiến của nhiều người.

Thông tin mới vụ nữ sinh lớp 10 bị "đánh hội đồng" giữa lớp học

(NLĐO)- Trường trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa đã đình chỉ học 1 tuần nhóm nữ sinh "đánh hội đồng" bạn cùng lớp để phục vụ công tác xác minh

mạng xã hội nữ sinh clip nữ sinh đánh hội đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo