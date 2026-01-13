Trên mạng xã hội mới đây có lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị nhiều nữ sinh khác đánh "hội đồng" ngay trên lớp học trước sự chứng kiến của các bạn trong lớp.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh "hội đồng" ngay trong lớp học (Ảnh cắt từ Clip)

Theo hình ảnh trong 2 đoạn clip,1 nữ sinh bị ít nhất 3 bạn nữ khác túm tóc, giật mạnh qua lại, kéo lê trên mặt đất và liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu và người. Do bị đánh "hội đồng", nạn nhân không thể phản kháng, chỉ biết nằm dưới đất, ôm đầu khóc chịu trận.

Sự việc diễn ra ngay trên lớp học trước sự chứng kiến của nhiều học sinh nhưng không ai đứng ra can ngăn. Thậm chí, một số em còn vỗ tay tán thưởng.

Đoạn clip này được cho là xảy ra tại trường THCS Thăng Long (xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng).

Sau khi video được đăng tải, nhiều người bức xúc trước hành vi của các em học sinh tham gia đánh bạn cũng như thái độ vô cảm của những bạn chứng kiến.

Tối 13-1, lãnh đạo UBND xã An Phụ khẳng định đã nắm được sự việc trên và đã yêu cầu Trường THCS Thăng Long báo cáo.

Cũng theo vị lãnh đạo này, theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại lớp 7B, Trường THCS Thăng Long, vào giờ tan học chiều 31-12. Nạn nhân là nữ sinh P.T.P..

Sau khi bị đánh "hội đồng", nạn nhân về nhà không nói gì với ra đình. Tuy nhiên, vào các ngày 5-1 và 7-1 vừa qua, liên tiếp xuất hiện 2 đoạn clip trên mạng xã hội, biết chuyện gia đình đã đưa nữ sinh P.T.P. đến Bệnh viện Việt -Đức (Hà Nội) thăm khám. Sau đó, nữ sinh này được chuyển về bệnh viện ở Hải Dương để theo dõi, điều trị.

Đại diện chính quyền địa phương cùng nhà trường đến thăm nữ sinh P. đang điều trị tại bệnh viện

Được biết, sau khi nằm bắt được sự việc, lãnh đạo xã Nam An Phụ, Phòng Văn hóa, nhà trường và Công an xã đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nữ sinh P..

UBND xã Nam An Phụ cũng giao cho công an xã khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc.