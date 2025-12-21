"Phao cứu sinh" của hàng điện máy

Các hãng điện máy bắt đầu đưa ra thị trường nhiều sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng tiện ích, tạo sự mới mẻ thu hút khách hàng.

AI "phủ sóng" đồ điện gia dụng

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các trung tâm, siêu thị điện máy lớn ở TP HCM, các dòng sản phẩm tích hợp AI đang được bày bán khá nhiều. Trong đó, tivi là mặt hàng được ứng dụng AI nhiều nhất và sớm nhất. "AI có thể phân tích nội dung từng khung hình và điều chỉnh âm thanh, tông màu theo nội dung; nâng cấp chất lượng hình ảnh bằng thuật toán, giảm nhiễu, tăng độ nét, màu sắc tự nhiên..." - nhân viên bán hàng tại một siêu thị điện máy giới thiệu.

Mặt hàng tivi được tích hợp công nghệ AI nhiều và sớm nhất trên thị trường

Với các dòng tủ lạnh tích hợp AI, công nghệ này giúp lưu trữ thực phẩm hiệu quả hơn. Cụ thể, AI có thể nhận diện, phân loại các loại rau củ, thịt, cá, trứng... để có chế độ bảo quản phù hợp; gợi ý các món ăn có thể chế biến từ những thực phẩm sẵn có trong tủ lạnh... Bên cạnh đó, tủ lạnh thông minh kết nối với smartphone có thể cung cấp cho chủ nhà thông tin về trạng thái của tủ, thay đổi nhiệt độ; thông báo khi mở cửa lâu, mất điện, rã đông; thậm chí liên kết với siêu thị để tự động đặt những mặt hàng mà chủ nhà thường sử dụng khi gần hết.

Trong khi đó, máy giặt tích hợp AI ngoài khả năng nhận biết tải trọng còn phân loại vải, độ bẩn để chọn chu trình và thời gian giặt phù hợp; kết nối với smartphone để theo dõi trạng thái giặt; gợi ý bảo dưỡng, báo lỗi trước, điều khiển bằng giọng nói... AI cũng có thể học được thói quen sử dụng máy giặt của chủ nhà để tự động giặt theo chế độ đó.

Tương tự, AI trong máy lạnh giúp điều chỉnh nhiệt độ, công suất phù hợp; bật, tắt theo thói quen của người sử dụng và đề xuất nhiệt độ theo từng thời điểm. Người dùng cũng có thể điều khiển qua app, điều khiển bằng giọng nói, phát hiện lỗi sớm...

Còn nồi cơm điện ứng dụng AI có thể nhận diện từng loại gạo để thiết lập chương trình nấu phù hợp. AI thu thập các dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất để định lượng nguồn nhiệt, ngăn tình trạng cơm nhão, khét, sống.

Giá hợp lý, dễ tiếp cận

Theo anh Trần Thanh Hậu, phụ trách ngành hàng điện máy của một siêu thị ở phường Bình Trưng, TP HCM, nếu như trước đây, khách thường ưu tiên chọn các mặt hàng có giá rẻ thì nay sẵn sàng bỏ thêm tiền để mua sản phẩm tích hợp AI bởi những tiện ích vượt trội của nó.

Nhiều siêu thị, trung tâm điện máy tại TP HCM đều xác nhận sản phẩm tích hợp AI có mức tăng trưởng doanh số khá tốt. Trong khi mỗi năm, sản phẩm thông thường có xu hướng giảm 10%-15% thì hàng điện máy tích hợp AI ghi nhận tăng trưởng khoảng 30%. Giá bán hàng điện máy tích hợp công nghệ hiện đại ngày càng giảm, không chênh lệch quá nhiều so với sản phẩm thông thường cùng loại, chỉ còn chênh 10%-30%, nên nhiều người tiêu dùng có thể tiếp cận được.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Phòng Ngành hàng tủ lạnh, máy giặt Panasonic Việt Nam, cho biết hãng rất chú trọng phát triển sản phẩm tích hợp nhiều công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của đa dạng đối tượng khách hàng - từ người trẻ thích khám phá công nghệ đến nhóm khách trung lưu, cao cấp muốn trải nghiệm sản phẩm sang trọng, bảo vệ sức khỏe.

Theo đại diện hãng điện máy Aqua, hiện nay, hầu như hãng nào cũng có dòng sản phẩm điện máy tích hợp AI nên mặt bằng giá đã được kéo xuống mức hợp lý để có thể thu hút người mua.

Nhận xét chung về thị trường, ông Vũ Đăng Linh, Tổng Giám đốc Thế Giới Di Động, cho rằng sản phẩm giá trị cao, tích hợp AI đang tăng trưởng tốt và sẽ tiếp tục tăng mạnh. Do đó, nhà sản xuất, nhà bán lẻ cần nắm bắt xu hướng này để có chiến lược kích cầu hợp lý.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail), cũng cho biết sản phẩm tích hợp AI được FPT Shop phân phối ra thị trường mỗi năm đều có mức tăng trưởng đáng kể. Do dòng sản phẩm này có mức giá không quá cao nên dễ dàng được chọn mua. "Để sản phẩm tích hợp AI hữu ích hơn, cần có thêm đột phá công nghệ. Chẳng hạn, nếu chiếc lò nướng có ứng dụng ra lệnh bằng giọng nói để yêu cầu thực hiện món ăn thì sẽ hấp dẫn người tiêu dùng hơn" - ông Việt Anh dẫn chứng.



