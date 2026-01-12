HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

N.Dung - H.Nguyễn

(NLĐO) - Lãnh đạo Bộ Y tế cùng hơn 40 chuyên gia đầu ngành nhiều lĩnh vực tham gia diễn tập, sẵn sàng phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV.

Sáng 12-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa, Trưởng Tiểu ban y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì buổi diễn tập công tác y tế bảo đảm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

img

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nghe báo cáo về các tình huống cấp cứu y tế tại buổi diễn tập. Ảnh Hoàng Nguyễn

Buổi diễn tập có sự tham gia của GS-TS Nguyễn Gia Bình, Ủy viên Hội đồng chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, cùng hơn 40 chuyên gia đầu ngành ở nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước chuyển mình và mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Việc bảo đảm công tác y tế, từ phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm đến cấp cứu, khám chữa bệnh cho đại biểu và khách mời, vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn của ngành y tế.

Để bảo đảm sẵn sàng ứng phó các tình huống y tế phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ngành y tế huy động đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và Hội đồng chuyên môn.

Lực lượng này gồm nhiều giáo sư, chuyên gia đầu ngành về nội, ngoại khoa, cấp cứu - hồi sức, chống độc, tim mạch, thần kinh, bệnh nhiệt đới… của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bạch Mai, Việt Đức cùng các hội chuyên ngành, thường trực tại Trung tâm Hội nghị quốc gia trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

img

Các tình huống diễn tập y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các phương án y tế, trong đó có tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2025 và kiểm tra sức khỏe phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Các đội cấp cứu lưu động, lực lượng dự phòng luôn sẵn sàng ứng phó các tình huống y tế bất thường. Mỗi khách sạn có đại biểu lưu trú đều bố trí một phòng trực cấp cứu.

Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thiết lập khu hồi sức tích cực theo mô hình đơn nguyên hiện đại cùng hai phòng cấp cứu, khám chữa bệnh, được trang bị đầy đủ xe cứu thương, máy ép tim tự động, máy thở, máy tim phổi nhân tạo, X-quang di động, siêu âm tại giường, hệ thống xét nghiệm nhanh và thuốc, vật tư y tế cần thiết.

img

Lãnh đạo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) trình bày phương án phòng, chống dịch tại buổi diễn tập

Tại buổi diễn tập, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị các đơn vị rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, quán triệt tinh thần "chuẩn bị tối đa nhưng sử dụng tối thiểu"; tăng cường phối hợp giữa lực lượng dự phòng, an toàn thực phẩm với các tổ y tế. Mọi tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra Đại hội sẽ do Hội đồng chuyên môn xem xét, quyết định.

Khẳng định Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị ngành y tế phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn, bảo đảm an toàn sức khỏe cho các đại biểu trước, trong và sau Đại hội.

Theo kế hoạch, ngày 13-1, các tổ y tế sẽ tham gia công tác sơ duyệt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia nhằm hoàn thiện toàn bộ phương án trước khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra.

cấp cứu bảo vệ sức khỏe đại hội đại biểu phòng chống dịch bệnh diễn tập công tác y tế Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
