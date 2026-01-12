Bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong thời gian Đại hội Đảng

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về việc đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày (từ ngày 19-1-2026 đến ngày 25-1-2026) tại Hà Nội.

Xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội là mục tiêu cao nhất và là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn bộ hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng; kịp thời phát hiện, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, loại bỏ mã độc và thiết bị phần cứng độc hại; áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý chặt chẽ nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hành vi gây mất an toàn, an ninh mạng.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không sân bay nắm tình hình gây mất an ninh, an toàn hệ thống thông tin; hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin; kịp thời phối hợp xử lý tình huống tấn công vào hệ thống thông tin, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đặc biệt là đối với các chuyến bay và hoạt động của cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời bố trí cán bộ chuyên trách trực an ninh mạng 24/7 trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.