Châu Phi hoàn tất vòng loại, 9 anh hào giành quyền dự World Cup 2026

Quy tụ 54 đội tuyển và tất cả được chia vào 9 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt từ tháng 11-2023 chọn đội đầu bảng giành vé trực tiếp đến Mỹ, Canada và Mexico, vòng loại World Cup khu vực châu Phi còn có thêm bốn đội nhì bảng đạt thành tích tốt nhất được đá play-off khu vực để chọn ra đại diện duy nhất dự vòng play-off liên lục địa.



Chín đội giành vé

Không có nhiều bất ngờ trong suốt chiến dịch vòng loại cực kỳ sôi động, sau khi bốn cái tên quen thuộc là Ai Cập, Morocco, Tunisia và Algeria giành các suất vé đầu tiên, vòng chung kết World Cup 2026 chào đón thêm 5 đại diện Lục địa Đen trong các loạt trận tháng 10-2026 là Ghana, Cape Verde, Nam Phi, Senegal, Bờ Biển Ngà.

Cape Verde là hiện tượng thú vị nhất của vòng loại khu vực châu Phi

Cape Verde là đội tuyển gây ấn tượng nhất tại chiến dịch vòng loại khu vực châu Phi, dù ê-kip này ở chung bảng với những cái tên đáng gờm như Cameroon, Lybia, Angola… Họ giành đến 7 trận thắng, hòa 2 và chỉ một phen thất thủ, lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự World Cup với tư cách đại diện quốc gia có diện tích nhỏ nhất, dân số ít thứ hai và chỉ mới giành quyền độc lập từ năm 1975.

Nam Phi vượt qua mọi trở ngại để đặt chân đến World Cup

Chủ nhà World Cup 2010 - tuyển Nam Phi - có lúc bên bờ vực với nghi vấn sử dụng cầu thủ không hợp lệ, bị trừ điểm. Tuy vậy, nỗ lực cao độ giúp họ vượt qua khó khăn và thách thức, thêm vào đó là việc FIFA không ban hành án phạt nên Nam Phi chính thức "vượt ải" thành công để đặt chân đến vòng chung kết World Cup 2026.

Cục diện và hy vọng cuối

Như vậy, ngoài 9 đội đã chính thức giành quyền dự World Cup, châu Phi vẫn còn cơ hội có thêm 1 đại diện đến Bắc Mỹ mùa hè năm tới.

Có chút đáng tiếc cho Cộng hòa Dân chủ Congo và Gabon khi hai đội bóng này đã chơi rất hay kể từ khi bắt đầu vòng loại nhưng chỉ có được vị trí thứ hai chung cuộc. Benin cũng tương tự khi họ đứng đầu bảng đấu có Nam Phi và Nigeria nhưng cú sẩy chân ở lượt trận cuối khiến họ phải trả giá bằng việc mất vé chính thức, không giành được cả suất đi tranh vòng play-off châu lục.

9 đội tuyển châu Phi giành quyền đến World Cup

Theo lịch trình, bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Nigeria và Cameroon sẽ dự tranh vòng play-off. Theo kết quả bốc thăm, Gabon sẽ gặp Nigeria, còn Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ gặp Cameroon vào ngày 13-11 tới đây. Hai đội thắng sẽ gặp nhau vào ngày 16-11 để tranh tấm vé duy nhất dự vòng play-off liên lục địa. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại Morocco. Như vậy, sẽ có ít nhất một ông lớn của bóng đá châu Phi phải ngồi nhà xem World Cup.

Bức tranh toàn cảnh bóng đá châu Phi được thể hiện rõ sau khi vòng loại World Cup hạ màn. Các "đại bàng" Bắc Phi tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội, trong khi nhiều đội bóng vùng hạ Sahara trỗi dậy mạnh mẽ với khát vọng lần đầu tiên góp mặt trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.