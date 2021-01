Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến (SN 1994), Nguyễn Quốc Thắng (SN 1994) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ký (SN 1994; cùng ngụ TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Tiến và Thắng tại Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 29-12-2020, sau khi nhậu xong, Phạm Thành Lợi cùng Nguyễn Long Hồ, Nguyễn Tuấn Cường và Phạm Thanh Bích rủ nhau đem gà đến khu vực thuộc ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc để tìm người "bắt kèo" đá gà ăn tiền.

Tại đây, nhóm của Lợi rủ nhóm của Trần Văn Quân "bắt kèo" đá gà nhưng không thống nhất nên đôi bên kiếm chuyện đánh nhau. Thấy vậy, Nguyễn Văn Thanh vào can ngăn thì bị nhóm của Lợi đánh. Tức giận, Thanh điện thoại cho em trai là Thắng và người này rủ thêm Ký cùng với và Tiến đến đánh nhóm Lợi. Vừa thấy nhóm của Thắng đến, nhóm của Lợi bỏ đi.

Khi Ký, Tiến và Thắng điều khiển xe máy đi được một đoạn thì bị nhóm của Lợi chặn đánh gây náo loạn vùng quê. Trong lúc xô xát, nhóm của Thắng dùng tay, khúc cây đánh gây thương tích đối với Cường là 11%, Lợi 6%, Hồ 3% và Bích là 1% rồi nhanh chân rời khỏi hiện trường.