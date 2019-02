2 nhóm "tín dụng đen" hỗn chiến, đấu súng làm 3 người bị thương

01/02/2019 19:12

Một số đối tượng tham gia vụ hỗn chiến tại cơ quan công an - Ảnh: Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh

Ngày 1-2, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" giữa 2 nhóm thanh niên liên quan đến "tín dụng đen" làm 3 người bị thương.

Trước đó, theo tài liệu của cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc vay mượn, cho thuê xe nên giữa Phan Văn Sơn (SN 1990, trú tại xã Đức An, huyện Đức Thọ; chuyên hoạt động cho vay, dịch vụ tài chính) và Phạm Hồng Nguyên (SN 1975, trú tại thôn Đại Tiến, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ; kinh doanh "tín dụng đen") đã xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 21 giờ ngày 22-1 vừa qua, nhóm người của Phan Văn Sơn đã chuẩn bị các loại hung khí như súng, gậy, dao, kiếm rồi điều khiển xe ô tô đi đến nhà Phạm Hồng Nguyên (thôn Đại Tiến, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ; địa điểm giao dịch của Công ty tài chính Phú Nguyên kinh doanh dịch vụ tín dụng).

Cùng lúc này, nhóm phía Công ty Phú Nguyên cũng đã tập hợp nhiều đối tượng "có máu mặt" trong xã hội chuẩn bị súng, dao kiếm, gạch đá cùng các loại hung khí khác ứng chiến.

Gặp nhau, 2 nhóm đã dùng súng, hung khí lao vào hỗn chiến gây náo loạn cả khu vực. Trong lúc ẩu đả, Nguyễn Văn Trường (trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị trúng đạn làm hỏng hoàn toàn 2 mắt và bị thương nặng vùng đầu; Nguyễn Đức Anh và Lê Ngọc Ánh (cùng trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Theo cơ quan quan công an, ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng, vụ việc còn có dấu hiệu của tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, bên cạnh các đối tượng đã bị tạm giam, vẫn còn một số đối tượng thuộc nhóm Phan Văn Sơn đã bỏ trốn nên cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hải Vũ