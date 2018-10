4 thanh thiếu niên lãnh án vì phá xe đặc chủng, xe buýt

08/10/2018 12:42

Ngày 8-10, TAND quận 3 (TP HCM) xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988; quê Bắc Giang) 3 năm tù, Trương Ngọc Hiền (SN 1997; quê Thừa Thiên-Huế) 2 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".



Liên quan đến vụ án, tòa xử phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Đ. (SN 2000; quê Sóc Trăng) và Bùi Văn T. (SN 2001; quê Vĩnh Long) cùng mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Hai bị cáo Đ. và T. còn bị thử thách 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Đây là 2 bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên khi ra tòa có cha mẹ là người giám hộ.

Ngoài mức hình phạt, tòa còn buộc bị cáo Tuấn bồi thường cho Công an TP HCM 9,5 triệu đồng.

Hai bị cáo Hiền (phải) và Tuấn tại tòa

Theo cáo trạng của VKSND quận 3, vào ngày 10-6, Nguyễn Văn Tuấn đang nằm ngủ ở công viên Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, TP HCM) thì được một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hồng (chưa rõ lai lịch) đưa một tờ giấy màu vàng có dòng chữ mang nội dung kích động. Bà Hồng kêu Tuấn đi tuần hành từ công viên Hoàng Văn Thụ đến khu vực Hồ Con Rùa (quận 3) và sẽ trả công 400.000 đồng nên Tuấn đồng ý.

Khi đi tuần hành theo tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), Tuấn dùng gậy đập làm hư hỏng 2 xe mô tô đặc chủng và xe buýt đang lưu thông. Ngoài ra, Tuấn còn có hành vi dùng điện thoại ghi hình người tuần hành rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Bị cáo Hiền thừa nhận lên mạng xã hội và bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia tuần hành trái phép. Khi đi tuần hành đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Điện Biên Phủ (phường 7, quận 3), Hiền thấy một số người quá khích dùng gạch, đá ném vào xe buýt nên cũng nhặt gạch ném làm hư hỏng cửa kính xe buýt.

Tương tự, bị cáo Đức và Tiến cũng cùng nhóm người lạ đi tuần hành rồi có hành vi dùng gạch, đá ném vào xe buýt, làm hư hỏng xe.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và nói VKSND quận 3 truy tố đúng người, đúng tội, không oan sai. Các bị cáo nói do bị kẻ xấu lôi kéo, kích động. Tất cả các bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình cũng như các tình tiết giảm nhẹ mong tòa xem xét.

Theo kết luận, Công an TP HCM xác định 2 xe đặc chủng bị hư hỏng do bị cáo Tuấn gây ra tổng thiệt hại khoảng 9,5 triệu đồng nên yêu cầu Tuấn bồi thường. Công ty CP Xe khách Sài Gòn không có yêu cầu bồi thường thiệt hại do xe buýt bị hư hỏng nên tòa không xem xét.

Đối với các đối tượng kích động, rủ rê, lôi kéo những bị cáo trên, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Phạm Dũng