Ngày 5-12, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã trực tiếp kiểm tra, động viên và quyết định thưởng "nóng" Ban Chuyên án gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên, Công an huyện Gia Lâm với thành tích điều tra, truy bắt nhanh ổ nhóm 5 đối tượng dùng dao kiếm gây ra 4 vụ cướp trong đêm 29-11 vừa qua.



Các đối tượng bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện 1 nhóm đối tượng sử dụng xe máy, mang theo hung khí như dao, kiếm phóng lợn lợi dụng những tuyến đường vắng, khu vực giáp ranh quận Long Biên và huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) để cướp tài sản. Khi phát hiện "con mồi", các đối tượng đã áp sát, sử dụng dao, kiếm để uy hiếp, buộc bị hại phải đưa tài sản cho chúng.

Những hình ảnh vi phạm của các đối tượng được hệ thống camera ghi lại, gây bức xúc, lo ngại cho người dân.

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với Công an quận Long Biên, Công an huyện Gia Lâm... tập trung các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh và truy bắt những đối tượng gây án.

Các đối tượng sử dụng xe máy đã được tháo rời biển kiểm soát để đi cướp nhằm tránh bị lực lượng Công an phát hiện

Chỉ sau 3 ngày triển khai lực lượng, Đội Chống cướp giật của Phòng Cảnh sát hình phối hợp với Công an quận Long Biên và Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ 5 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm gồm: Hà Việt Khánh (sinh năm 2001) và Dương Bảo A. (sinh năm 2002, cùng ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Trần Hoài N. (sinh năm 2003, ở phường Nhân Chính, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Trần Nhật A. (sinh năm 2003, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Đỗ Quốc D. (sinh năm 2002, ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 2 trong số 5 đối tượng này có tiền án về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Một chiếc điện thoại iPhone XS của bị hại cùng 2 xe máy các đối tượng dùng để đi cướp tài sản cũng bị lực lượng Cảnh sát hình sự thu giữ.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng đã khai nhận gây ra 4 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, rạng sáng ngày 29-11, các đối tượng chở nhau trên nhiều xe máy và cầm theo tuýp sắt có hàn dao phóng ở đầu đi trên đường đê thuộc địa phận huyện Gia Lâm với mục đích cướp tài sản. Tại đây, các đối tượng phát hiện chị Nguyễn Th.L. (ở Hà Nội), điều khiển xe máy đang đi một mình xuống dốc Đa Tốn nên đã đuổi theo để cướp. Áp sát được xe của chị L., các đối tượng dùng dao đe dọa, yêu cầu chị L. bỏ hết tài sản. Quá sợ hãi, chị L. đã buộc phải đưa cho các đối tượng 1 chiếc điện thoại iPhone 6S.

Một số điện thoại tang vật vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ

Ngay sau đó, các đối tượng tiếp tục sử dụng 3 xe máy đi vào trong ngõ 720 đường Nguyễn Văn Cừ hướng về cầu Chui, Long Biên để cướp tài sản. Tại đây, nhóm đối tượng trên phát hiện anh Đỗ M.H. (ở Hà Nội) đang đi xe máy điện theo chiều ngược lại liền quay đầu đuổi theo chặn đánh cướp tài sản. Đối tượng Khánh nhảy xuống dùng tuýp sắt hàn dao phóng lợn chém vào đầu xe của anh H. nhưng may mắn anh Hiếu đã tránh được và phóng xe bỏ chạy. Các đối tượng đuổi theo đến trước cửa 1 chung cư gần đó thì chặn được xe của anh H.. Đối tượng D. xuống xe dùng vũ lực đe dọa và lục soát lấy đi của anh H.: 01 điện thoại iPhone 6S cùng 200.000 đồng rồi cả nhóm tẩu thoát.

Khi đến đê sông Đuống cách cầu Đuống khoảng 300 mét, ổ nhóm đối tượng này tiếp tục phát hiện thấy anh Nguyễn V.N. (ở Hà Nội) đang điều khiển xe máy đi ngược chiều đường. Các đối tượng cũng sử dụng dao kiếm chặn đầu xe của anh N. và chiếm đoạt 1 chiếc điện thoại, ví tiền.

Đến khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày 29-11, vẫn thủ đoạn sử dụng xe máy áp sát và dùng hung khí nguy hiểm để để đe dọa, các đối tượng đã buộc anh Đinh Q.A. (ở Hà Nội) phải đưa 1 điện thoại iPhone XS. Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng phóng xe tẩu thoát. Đến khoảng 4 giờ sáng, các đối tượng chạy về khu vực ga Trần Quý Cáp để L. và N. vào bán số điện thoại cướp được lấy tiền chia nhau.

Mở rộng điều tra, cũng với phương thức thủ đoạn như trên, các đối tượng còn khai nhận gây ra 2 vụ cướp tài sản khác vào rạng sáng ngày 29-11 trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Những vụ án này đang được Phòng Cảnh sát hình sự xác minh tìm bị hại, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng với Công an các quận Long Biên, huyện Gia Lâm và lực lượng Cảnh sát hình sự toàn TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa, không để xảy ra vi phạm tương tự trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối bình yên cho nhân dân Thủ đô.