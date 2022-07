Tối 13-7, Công an tỉnh Nghệ An phát thông cáo báo chí về việc bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ thi công dự án WHA tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An vào sáng cùng ngày.

Theo cơ quan công an, dự án WHA Industrial Zone 1 Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 5-2017 với tổng diện tích giai đoạn 1 là 148 hecta. Trong đó, đồng ý thu hồi đoạn đường giao thông cũ (dài 520 m) cắt ngang khu công nghiệp WHA và yêu cầu xây dựng một con đường thay thế (RN1) dài 740 m, mặt đường rộng 6,5 m; lề đường rộng 1 m, làm bằng bê-tông, có đèn chiếu sáng, cây xanh.

Lực lượng công an có mặt bảo vệ việc thi công tuyến đường - Ảnh: Công an cung cấp

Con đường này đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phục vụ người các xóm Khánh Thiện, Bình Thuận, Rủ Thần của xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc lưu thông.

Hiện nay con đường mới RN1 đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND huyện Nghi Lộc và doanh nghiệp WHA thực hiện đầy đủ, đúng quy trình về giải phóng mặt bằng; quan tâm, hỗ trợ về chế độ, chính sách cho người dân.

Tuy nhiên, một số người quá khích có các hoạt động cản trở, không cho thu hồi đoạn đường cũ.

Để triển khai, thi công dự án theo đúng tiến độ đề ra, sáng 13-7, UBND huyện Nghi Lộc và doanh nghiệp WHA tiếp tục thi công các hạng mục của dự án. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi công, có khoảng 300 người dân xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận đã kéo đến để phản đối, cản trở việc thi công.

Mặc dù các lực lượng chức năng huyện Nghi Lộc, lực lượng bảo vệ đã tổ chức tuyên truyền, giải thích nhưng một số đối tượng quá khích đã kích động, xúi giục người dân sử dụng gạch, đá, chai lọ, gậy gộc (trong đó có cả chai chứa xăng) tấn công, bắt giữ 1 cán bộ công an, làm 5 cán bộ công an bị thương.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức bắt giữ 10 đối tượng chống đối và khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng liên quan.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra, làm rõ các hành vi "gây rối trật tự, công cộng", "chống người thi hành công vụ", "bắt giữ người trái phép" của các đối tượng để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.