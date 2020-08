Chiều 24-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ số lượng lớn trên địa bàn; bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ tang vật gần 500kg thuốc nổ và nhiều đầu đạn nguy hiểm.



Hai đối tượng Lê Minh Đức và Nguyễn Đăng Thảo

2 đối tượng cầm đầu bị bắt giữ, gồm: Lê Minh Đức (SN 1974, ngụ huyện Gio Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Đăng Thảo (SN 1973, ngu huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin cung cấp, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thấy nổi lên trên địa bàn có đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ với số lượng lớn do Lê Minh Đức và Nguyễn Đăng Thảo cầm đầu nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Triệt phá chuyên án, thu giữ 454 kg thuốc nổ

Rạng sáng hôm nay (24-8), các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang Lê Minh Đức khi đối tượng này đang vận chuyển gần 100kg thuốc nổ tại đường Tỉnh lộ 4 (đoạn qua huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Nguyễn Đăng Thảo chỉ chỗ cất giấu thuốc nổ và đầu đạn trong vườn nhà.

Khai thác nhanh, Đức khai nhận mua số thuốc nổ này từ Nguyễn Đăng Thảo. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức và Thảo, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 454kg thuốc nổ; 9 đầu đạn 120mm, 2 đầu đạn 85mm, 9 đạn cối 82mm, 1 đạn cối 120mm, 3 quả bom bi vướng đường kín 6,5cm.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.