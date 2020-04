Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thừa Thiên – Huế ngày 16-4, cho biết đã bàn giảo nghi can Phạm Thị Thu (SN 1963; ngụ phường Thuỷ Xuân, TP Huế), cùng tang vật, hồ sơ vụ án nghi vấn tàng trữ trái phép thuốc nổ tới Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để thụ lý theo thẩm quyền.



Bà Thu cùng với các tang vật vụ án

Trước đó, vào sáng 15-4, trong lúc thực hiện kế hoạch công tác trên đường Bùi Thị Xuân (TP Huế), Công an TP Huế đã tiến hành dừng kiểm tra đối với xe ôtô con mang BKS 43A-260.33 do ông Hoàng Thoại Linh (SN 1974; ngụ tại phường Phường Đúc), điều khiển.

Quá trình kiểm tra phát hiện 2 bao tải chứa chất nghi là thuốc nổ có trọng lượng 74 kg và bà Phạm Thị Thu được xác định là chủ lô hàng trên. Được biết, bà Thu từng từng có 1 tiền án về tội buôn bán thuốc nổ, bị xử phạt 3 năm tù giam và hết thời hạn thi hành án phạt vào năm 2015.