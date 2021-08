Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Dương Hoàng Việt Anh (SN 1981, thường trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 31-7, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy kiểm tra hành chính căn nhà số 233/36/2A khu phố 8, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một thì phát hiện Việt Anh đang mặc trang phục Công an nhân dân với cấp hàm thiếu tá cùng với một số đối tượng khác đang tụ tập ăn nhậu.

Nón kêpi và quân phục CAND được Anh mua trên mạng về để lừa đảo

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính các đối tượng vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt qua kiểm tra hành chính nơi ở của Việt Anh tại căn hộ 1015 chung cư Biconsi (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một), lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cô gái (một người SN 2002, HKTT: Bến Tre và một người SN 2004, HKTT: An Giang) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 mảnh viên nén (nghi là thuốc lắc) trọng lượng 0,36gam và 0,42gam ma túy tổng hợp (Ketamin); quân phục Công an nhân dân cấp hàm thiếu tá, 8 bảng tên mang tên Dương Hoàng Việt Anh với các chức danh: Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng phòng thẩm định, Q.Chánh thanh tra và số tiền gần 128 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Dương Hoàng Việt Anh cùng một số người tụ tập ăn nhậu tại nhà 233/36/2A khu phố 8, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương trước khi bị tạm giữ

Tại cơ quan điều tra, Việt Anh khai nhận mua bộ quân phục Công an nhân dân, quân hàm, nón kê-pi qua mạng Internet nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Tháng 4-2021, Việt Anh thuê căn hộ tại chung cư Biconsi để ở. Việt Anh đã gặp nhiều người và tự giới thiệu là nhân viên của Thanh tra Chính phủ, cán bộ công tác trong ngành công an.

Tháng 7-2021, Việt Anh đưa 2 đối tượng nữ nêu trên đến căn hộ sống cùng với mình và thường xuyên sử dụng quân phục Công an nhân dân để ra đường giao du, tạo sự tin tưởng với người tiếp xúc.

Trong thời gian sống tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, với thủ đoạn hứa hẹn xin việc làm trong ngành công an, bảo lãnh cho đối tượng đang đi cai nghiện được về nhà, Việt Anh đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, mỗi vụ Việt Anh đã nhận số tiền từ 200 triệu đến 400 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một đang điều tra mở rộng vụ án. Do đó, Công an TP Thủ Dầu Một thông báo ai là nạn nhân của Việt Anh nhanh chóng liên hệ Công an TP Thủ Dầu Một để phối hợp xử lý.