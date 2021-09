Ngày 18-9, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Công an xã Thống Nhất thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Trung Hiếu (51 tuổi, quê Thanh Hóa). Đối tượng này bị Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương truy nã từ năm 2012 do vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Trần Trung Hiếu bị Công an Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bắt giữ chiều 17-9 sau nhiều năm trốn lệnh truy nã

Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ 45 ngày 25-11-2012, Hiếu điều khiển ôtô đến giao lộ Hồ Văn Cống và đường giao thông nông thôn xã Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một thì va chạm với xe máy do anh Nguyễn Minh Hải điều khiển chở vợ và con gái. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Hải tử vong, con gái bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, Hiếu đã bỏ trốn và bị Công an TP Thủ Dầu Một truy nã từ năm 2012. Chiều 17-9-2021, xác định Hiếu đang ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Công an huyện Bù Đăng phối hợp với Công an xã Thống Nhất đã bắt giữ và bàn giao cho Công an TP Thủ Dầu Một.