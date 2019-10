Chiều 16-10, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đặng Hải (SN 1981, trú tại số 6B81, tổ dân phố Đ5, phường Cát Bi, quận Hải An), để điều tra về tội "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai" được quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự; Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154, Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bùi Đặng Hải tại cơ quan công an

Trước đó, Báo Người Lao Động đã từng có loạt bài phản ánh về tình trạng các băng nhóm giang hồ đất cảng "nhảy dù" chiếm đất của các hộ dân, doanh nghiệp và đất quốc phòng tại khu vực quận Hải An. Trong số các đối tượng cộm cán lộng hành "cướp" đất có Bùi Đặng Hải (tức Hải "vổ").



Ngày 3-10, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã có buổi kiểm tra thực địa và yêu cầu phải giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm tình trạng giang hồ Hải Phòng áp đảo dân lành, đe dọa chính quyền, ngang nhiên chiếm đất. Ông Tùng khẳng định: "Các đồng chí công an nói không có xã hội đen, nhưng thực tế cho thấy các trường hợp lấn chiếm đất đứng sau đều có "dân anh chị"... Tôi còn nghe thấy có ở đây còn có sự hậu thuẫn của công an, chính quyền, có chuyện nọ chuyện kia".

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng hoài nghi về cách điều tra, xử lý của cơ quan công an trong vụ việc và dẫn chứng từ vụ lấn chiếm đất quốc phòng diện tích 14,2 ha tại khu Đồng Xá, phường Thành Tô nhưng chưa thấy cơ quan này "sờ" được ai dù có yếu tố côn đồ rõ ràng, sử dụng cả hung khí...

Ngày 11-10, Cơ quan CSĐT quận Hải An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đặng Hải (tức Hải "vổ"). Tiếp đó, ngày 15-10, Cơ quan CSĐT quận Hải An đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đặng Hải để điều tra về tội "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai" được quy định tại Điều 228 Bộ luật hình sự.



Theo thông tin mới nhất từ cơ quan công an, Bùi Đặng Hải đã có hành vi chiếm đất, xây dựng nhà ở trái phép trên đất bảo vệ công trình thủy lợi tại tổ dân phố C7, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất mà còn vi phạm.

Từ tháng 9 đến tháng 10-2019, UBND phường Cát Bi, quận Hải An đã xử phạt hành chính nhiều lần đối với Bùi Đặng Hải về các hành vi xây dựng công trình trái phép, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nhưng Bùi Đặng Hải chống đối, không chấp hành.

Hiện Công an TP chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An tập trung điều tra và mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.